Riccione, donna al volante al limite del coma etilico

L’attività del Corpo della Polizia locale è proseguita ininterrottamente in questi giorni centrali di agosto, impiegando il personale H24, e proseguirà anche durante tutto il lungo weekend di Ferragosto con un’ulteriore intensificazione del controllo e del presidio del territorio.

Le forze impiegate dalla Polizia locale in servizio esterno nel solo territorio di Riccione sono state pari a 27 equipaggi mercoledì 14, saliti a 31 equipaggi giovedì 15 agosto e gli stessi numeri saranno garantiti per tutto il weekend con turnazione H24.

Uno sforzo notevolissimo da parte degli uomini e le donne della Polizia locale che garantirà, comprendendo il prossimo fine settimana, complessivamente 115 equipaggi pari a 230 uomini, oltre al personale di supporto necessario per la gestione della centrale operativa e sala radio.

Attività diversificata su diversi ambiti

L’attività si è svolta incessantemente in particolare durante le ore serali e notturne soprattutto nelle aree centrali, nelle aree limitrofe al trasporto pubblico urbano, Metromare e piazzale Curiel, dedicando la massima attenzione anche all’area del Pronto soccorso. Controllati i giovanissimi che raggiungono Riccione in ore serali: le ispezioni effettuate con l’unità cinofila hanno permesso di identificare numerose persone.

Effettuato un pattugliamento continuo dei lungomari anche con equipaggi in moto con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di fenomeno illecito messo in atto spesso da gruppi di giovanissimi a danno di coetanei. Durante questa attività è stato denunciato un cittadino tunisino, intercettato sul piazzale Roma, per la detenzione di un coltello a serramanico e per ricettazione di documenti non propri.

Intensi anche i controlli in spiaggia per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale svolto in forma itinerante anche lungo le aree pedonali. Contestate violazioni amministrative a carico di due soggetti che raccoglievano fondi per false onlus.

Intensificati i controlli nella area collinare nei pressi dei locali da ballo che hanno richiamato un notevolissimo afflusso di pubblico, volti a garantire la sicurezza stradale e a prevenire i gravi incidenti che avvengono soprattutto nelle prime ore del mattino alla chiusura dei locali.

Contestate complessivamente 19 violazioni per guida sotto l’influenza dell’alcol con contestuale ritiro di patente: il caso più grave ha visto protagonista una donna con un tasso alcolemico rilevato di 3.45 g/l al limite del coma etilico.

Gli incidenti stradali rilevati sul territorio dell’intero Corpo ad oggi sono stati 13 di cui 9 con feriti.

Controllato un uomo a carico del quale pendeva un obbligo di dimora in un comune dell’Abruzzo; lo stesso aveva con sé oggetti atti ad offendere, quali 5 coltelli, oltre a forbici e un taglierino. Controllato anche con il supporto dell’unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto nel suo veicolo un quantitativo di 37 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre, l’uomo contro gli agenti ha proferito minacce di morte per cui è stato deferito all’Autorità giudiziaria anche per il reato conseguente.

Stupefacente complessivo rinvenuto nel fine settimana pari a grammi 40.

La Polizia locale ha posto particolare attenzione al rispetto degli orari previsti dall’ordinanza sindacale relativa alla diffusione della musica nella notte di ferragosto. Tutti i pubblici esercizi hanno ottemperato alla prescrizione.