Riccione: i Terconauti protagonisti di “Una storia di autismo normale”, incontro-spettacolo su autonomia, crescita e inclusione

Grande partecipazione e lunghi applausi, sabato 13 ottobre, al Palazzo del Turismo di Riccione per l’incontro-spettacolo dei Terconauti “Una storia di autismo normale”, promosso dall’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Asilo d’Infanzia Maria Boorman Ceccarini (Ipab) e patrocinato dal Comune di Riccione. Una sala gremita ha accolto con entusiasmo i fratelli Damiano e Margherita Tercon, protagonisti di un appuntamento molto atteso che ha saputo coniugare riflessione, emozione e ironia.

Damiano Tercon, persona autistica, insieme alla sorella Margherita e a Philipp Carboni, ha dato vita al progetto artistico dei Terconauti: un trio capace di raccontare l’autismo attraverso una narrazione autentica e quotidiana, lontana da stereotipi e pietismi, restituendo al pubblico uno sguardo nuovo, profondo e al tempo stesso leggero.

Conosciuti a livello nazionale anche grazie al libro da cui è stato tratto il film “La vita da grandi”, diretto da Greta Scarano e interpretato, tra gli altri, da Matilda De Angelis, pellicola che affronta i temi dell’autonomia, della crescita e dell’inclusione, assieme ai Terconauti ha partecipato anche Elisa Curzi, psicoterapeuta e analista del comportamento, che ha guidato il pubblico in un momento di approfondimento dedicato al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Presente in sala la sindaca di Riccione Daniela Angelini, intervenuta per sottolineare il crescente interesse e la sensibilità della cittadinanza verso tematiche importanti come quella dell’autismo e ringraziando l’Ipab per l’organizzazione di un evento capace di coinvolgere e informare la comunità. La tematica dell’autismo, così come altre correlate al benessere e all’inclusione, è affrontata peraltro in maniera strutturata su tutto il territorio provinciale dal Distretto sanitario di Riccione, a conferma di un impegno condiviso e continuativo a favore delle persone e delle famiglie.