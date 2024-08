Riccione, il nuovo Centro per l’impiego vale 2,3 milioni di euro

E’ andata in scena oggi la conferenza stampa per la presentazione del progetto del nuovo Centro per l’Impiego di Riccione, che sorgerà negli spazi ristrutturati dell’ex scuola delle Fontanelle in viale Puglia. All’incontro ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, che ha sottolineato il sostegno della Regione Emilia-Romagna all’iniziativa. Presenti anche il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, Paolo Iannini, la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, insieme agli assessori Simone Imola (Lavori pubblici) e Christian Andruccioli (Rigenerazione urbana).

La Giunta comunale di Riccione ha recentemente approvato l’accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, un passo fondamentale per l’attuazione del piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto ministeriale 74/2019. Lo schema di accordo prevede che il Comune di Riccione conceda in uso gratuito lo stabile di viale Puglia all’Agenzia regionale, che investirà 1,4 milioni di euro per la realizzazione del nuovo centro. La restante somma di 900 mila euro sarà a carico del Comune di Riccione, per un finanziamento complessivo di 2,3 milioni di euro. I lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego inizieranno entro l’anno per terminare nella primavera del 2026.

Il progetto rientra tra le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) della Regione Emilia-Romagna ed è sostenuto dai fondi del programma NextGenerationEU dell’Unione Europea. L’obiettivo dell’accordo è migliorare i servizi del centro, offrendo ai cittadini uno spazio moderno, efficiente e sostenibile, in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze di chi cerca lavoro.

“La Regione sta facendo sui Centri per l’impiego un investimento senza precedenti e strutturale – esordisce l’assessore allo Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla –. Questo intervento permette di realizzare uffici adeguati e confacenti, con la dotazione tecnologica necessaria e comunicazioni omogenee su tutto il territorio regionale, ma anche di rigenerare aree abbandonate. E siamo consapevoli che luoghi belli contribuiscono anche a valorizzare il ruolo del lavoro pubblico. Questi uffici devono rispecchiare una nuova cultura delle politiche attive del nostro Paese: dovranno essere Centri per l’impiego ‘di comunità’, lavorando in rete con le associazioni imprenditoriali, le imprese, i professionisti, le organizzazioni sindacali, le istituzioni, gli enti di formazione del territorio, al fine di individuare i migliori sbocchi occupazionali per chi cerca un lavoro, a partire dalle figure fragili. Per questo investiamo anche sulla formazione, per fornire competenze adeguate agli operatori che faranno accoglienza”.

“L’intervento del Comune di Riccione rappresenta un contributo determinante al percorso intrapreso dalla Regione e dall’Agenzia regionale per il lavoro per garantire il raggiungimento del target previsto dal PNRR relativo al potenziamento dei centri per l’impiego – sottolinea Paolo Iannini, direttore generale dell’Agenzia -.La nuova sede, progettata secondo un layout coerente con gli altri interventi di potenziamento in corso e con una superficie di 583 mq, oltre 200 mq in più rispetto all’attuale, e garantirà spazi aggiuntivi sia per le postazioni di lavoro destinate ai colloqui con gli utenti, sia per le sale che ospiteranno riunioni o attività di gruppo. Il numero degli operatori dell’Agenzia impiegati nel Centro per l’impiego di Riccione crescerà fino ad arrivare a 19 unità. Questo consentirà di aumentare la disponibilità di personale per ricevere gli utenti che nell’ultimo triennio sono stati in media 5.800 all’anno.”

“Il nuovo Centro per l’impiego rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità. Grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, siamo riusciti a mettere in campo le risorse necessarie per trasformare l’ex scuola delle Fontanelle in un punto di riferimento per chi è in cerca di lavoro – commenta la sindaca Daniela Angelini -.Questo progetto non solo migliorerà i servizi offerti ai cittadini, ma contribuirà anche alla rigenerazione urbana di una zona storica della nostra città, rispettandone il patrimonio architettonico e promuovendo la sostenibilità ambientale. È solo attraverso un impegno condiviso e mirato che possiamo costruire una Riccione più forte e inclusiva per tutti”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola, ha poi aggiunto: “Il progetto del nuovo Centro per l’Impiego non è solo una risposta alle esigenze lavorative della nostra comunità, ma rappresenta anche un’importante occasione di riqualificazione urbana. La ristrutturazione dell’edificio di viale Puglia, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, darà nuova vita a un’area strategica della città, conservandone al contempo il valore storico”.

Conclude l’assessore alla Rigenerazione Urbana Christian Andruccioli: “La trasformazione dell’ex scuola delle Fontanelle in un moderno Centro per l’Impiego è un esempio concreto di come possiamo rigenerare il nostro patrimonio urbano, preservando la memoria storica e rispondendo ai bisogni attuali della comunità. Questo intervento si inserisce in una visione più ampia di sviluppo sostenibile e inclusivo per Riccione, una città che vive un momento di grande cambiamento”.

Entro l’autunno è prevista la gara pubblica per l’affidamento dei lavori che partiranno entro la fine dell’anno, mentre il completamento della ristrutturazione è programmato per la primavera del 2026.

(Nell’immagine di apertura da sx: Paolo-Iannini e Annamaria Diterlizzi, dirigenti dei Servizi Territoriali Forli-Cesena-Rimini, l’assessore regionale Vincenzo-Colla, la sindaca Daniela e Angelini e l’assessore Simone-Imola)