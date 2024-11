Riccione: “il turismo cresce nonostante le difficoltà”

I dati provvisori relativi al periodo gennaio-settembre 2024 confermano una crescita costante per il turismo a Riccione, con un significativo aumento delle presenze nelle strutture ricettive. Nei primi nove mesi dell’anno, la città ha registrato quasi 3 milioni di pernottamenti (3.209.120), segnando un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo aumento è trainato soprattutto dai visitatori stranieri, con un +9,5% nelle presenze, che hanno raggiunto quasi 630.000 unità (629.328). Anche i turisti italiani hanno contribuito positivamente con oltre 2,5 milioni di pernottamenti (2.579.792), in crescita dell’1%.

I dati delle presenze turistiche di settembre hanno risentito dell’impatto del maltempo e della nuova alluvione che ha interessato alcune aree dell’Emilia-Romagna. In totale, si sono registrati 344.335 pernottamenti, con una variazione dell’8,8% in meno rispetto allo stesso mese del 2023. I turisti italiani hanno contribuito con 256.711 pernottamenti, segnando un calo del 10,9% rispetto all’anno scorso, mentre i visitatori stranieri hanno totalizzato 87.624 presenze, con una diminuzione del 2,2%.

“Nonostante le difficoltà, penso alle notizie circolate sulle condizioni del mare nei mesi di luglio e agosto e alle tante giornate di pioggia e all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna in settembre, i numeri dei primi nove mesi del 2024 ci raccontano di un turismo che cresce, soprattutto sui mercati esteri, e tiene bene su quello italiano”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Mattia Guidi.

Il settore alberghiero ha tenuto (+1,4% da inizio anno), mentre l’extra-alberghiero ha mostrato un’ottima crescita (+8,3% nei primi otto mesi). Complessivamente, fino al mese di settembre, la maggior parte delle presenze italiane ha riguardato la Lombardia, con un totale di 939.398 unità e un incremento dello 0,6% rispetto al 2023. Dalla regione Emilia-Romagna sono arrivati 497.376 turisti, con un calo del 2,2% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i turisti stranieri, si è registrato un aumento dei visitatori provenienti da Francia (+7,6%), Regno Unito (+34,1%), Paesi Bassi (+12,2%), Austria (+6,8%), Belgio (+16,2%) e Germania (+19,6%).

L’assessore Guidi esprime sincero apprezzamento per i visitatori che hanno scelto Riccione come meta per le vacanze, oltre che per il lavoro degli operatori turistici e di chi supporta l’indotto locale: “Confermiamo l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare la visibilità della città, partendo da un’analisi del nostro target e degli obiettivi di comunicazione e promozione. Abbiamo scelto di impiegare le risorse pubbliche a nostra disposizione per valorizzare al massimo il palinsesto di Natale e Capodanno, riuscendo a proporre ben due mesi di eventi di alto livello, trasversali e dedicati a segmenti di turisti diversi: tutte le generazioni potranno così godere di momenti di intrattenimento a loro dedicati. E’ inoltre da considerare che è proprio a partire dall’ultima parte dell’autunno e durante l’inverno che viene effettuato circa il cinquanta percento delle prenotazioni per l’estate: un ottimo prodotto natalizio, se ben promosso come abbiamo intenzione di fare con tutti canali a nostra disposizione, è essenziale per favorire l’interesse su Riccione”.