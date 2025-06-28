Riccione: in arrivo nuovi asfalti e bonifiche: si parte da viale Lazio

Una pate di Riccione si rifarà il look. Prenderà il via lunedì 30 giugno un nuovo piano di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade.. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di un programma di lavori, eseguito da Geat, che interesserà numerosi viali della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del manto stradale e garantire una maggiore sicurezza alla viabilità urbana.

Il primo cantiere sarà aperto su ampi tratti di viale Lazio, dove inizieranno le operazioni di rifacimento dell’asfalto. A seguire, i lavori proseguiranno sui viali Anacapri, Ionio, Licata, Nicastro e Como. Interventi sono previsti anche nella parcheggio dell’Abissinia, compresa tra i viali San Martino, Vespucci e Da Verrazzano, dove sarà effettuata la risistemazione degli autobloccanti danneggiati dalle radici dei pini.

“L’amministrazione comunale prosegue senza sosta il lavoro di manutenzione straordinaria delle strade cittadine, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza della nostra rete viaria – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. Il programma prevede la conclusione degli interventi entro due settimane, condizioni meteo permettendo. Successivamente, i cantieri interesseranno anche i viali dell’Industria e Puglia, importanti arterie cittadine che necessitano di opere di ripristino del manto stradale”.