Riccione, in biblioteca i nuovi incontri dei “Rifugi” tra avventure interattive e romanzi

Proseguono nel mese di aprile gli appuntamenti alla Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10) dei gruppi di lettura per adulti e ragazzi a cura dell’autrice e scrittrice Debora Grossi.

Lunedì 27 aprile, dalle 17 alle 18, la sala conferenze ospiterà un nuovo appuntamento del “Rifugio letterario Teen”, lo spazio dedicato ai teenager e, in particolare, ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni. La partecipazione è comunque aperta a tutti i giovani desiderosi di esplorare nuove storie. Nel corso dell’incontro si parlerà di libri game, vere e proprie avventure interattive dove il lettore diventa il protagonista della storia e ogni sua scelta decide come proseguire il racconto e quale sarà il finale. Un modo unico di vivere la lettura, a metà tra un romanzo e un gioco di ruolo.

Martedì 28 aprile, alle ore 21, torna l’appuntamento dedicato agli adulti che desiderano condividere la grande passione per la lettura. Il gruppo di lettura “Rifugio letterario” invita a una serata speciale alla scoperta di libri e autori, dove il confronto si alterna a momenti di intrattenimento. Protagonisti dell’appuntamento saranno “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli e “Nella carne” di David Szalay.

Il romanzo di Pier Vittorio Tondelli utilizza la riviera adriatica come sfondo per intrecciare diverse parabole umane, tra conformismi, scandali, corruzioni, brame di successo e insensatezze collettive. La narrazione segue le vicende di un giovane giornalista impegnato nell’indagine su un suicidio, un musicista alle prese con un’opera rock e una cronista che documenta le dinamiche di un premio letterario internazionale. A queste si aggiungono le storie di uno scrittore in crisi e di gruppi di giovani che animano la vita notturna delle discoteche romagnole.

“Nella carne” di David Szalay segue la vita di István attraverso quarant’anni di storia europea, dall’Ungheria a Londra, coprendo eventi che vanno dalla caduta della Cortina di ferro fino alla recente pandemia. Il romanzo descrive la parabola di un uomo che attraversa mutamenti politici e vicende personali, come lutti, traguardi professionali e crisi, in balia di eventi che non è in grado di controllare. L’opera analizza il rapporto tra l’individuo e le grandi forze storiche e istintive, tratteggiando un protagonista che sceglie di assecondare gli eventi senza opporre resistenza o nutrire illusioni.

L’incontro del “Rifugio letterario” prevede anche giochi, quiz, cruciverba e piccoli momenti conviviali con dolci e bevande, pensati per rinsaldare il gruppo e concludere piacevolmente la serata.

Per informazioni:

Biblioteca comunale biblioteca@comune.riccione.rn.it, tel. 0541 600504

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