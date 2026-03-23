Riccione, incontri di lettura in Biblioteca il 30 e 31 marzo

uovi appuntamenti alla Biblioteca comunale di Riccione, dove proseguono le attività dei gruppi di lettura rivolti a ragazzi e adulti, curate dalla scrittrice Debora Grossi.

“Proseguono nel mese di marzo gli appuntamenti alla Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10) dei gruppi di lettura per adulti e ragazzi a cura dell’autrice e scrittrice Debora Grossi” si legge nel comunicato.

Il primo incontro è in programma lunedì 30 marzo, dalle 17 alle 18, con il “Rifugio letterario Teen”, spazio pensato per i giovani tra i 12 e i 16 anni, aperto comunque a tutti gli interessati.

“Lunedì 30 marzo, dalle 17 alle 18, la sala conferenze ospiterà un nuovo appuntamento del “Rifugio letterario Teen”, lo spazio dedicato ai teenager e, in particolare, ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni. La partecipazione è comunque aperta a tutti i giovani desiderosi di esplorare nuove storie“.

Il pomeriggio sarà dedicato agli autori italiani, con l’obiettivo di stimolare la scoperta di nuove letture e favorire il confronto tra i partecipanti.

“Il tema del pomeriggio sarà “Autori Italiani!”, un viaggio tra le penne più interessanti del nostro panorama letterario. L’incontro intende proporre uno stimolo per scoprire generi e scrittori inediti, coltivare la passione per la lettura in modo libero e informale“.

Martedì 31 marzo, alle 21, si terrà invece l’incontro del gruppo di lettura per adulti, con una serata dedicata al confronto sui libri e a momenti di condivisione.

“Martedì 31 marzo, alle ore 21, torna l’appuntamento dedicato agli adulti che desiderano condividere la grande passione per la lettura. Il gruppo di lettura “Rifugio letterario” invita a una serata speciale alla scoperta di libri e autori, dove il confronto si alterna a momenti di intrattenimento“.

L’appuntamento prevede anche attività collaterali per rendere più partecipata la serata.

“L’incontro, infatti, non sarà solo riflessione, ma vedrà anche giochi, quiz, cruciverba e piccoli momenti conviviali con dolci e bevande, pensati per rinsaldare il gruppo e concludere piacevolmente la serata“.

Durante la serata saranno approfonditi due romanzi di autori italiani contemporanei.

“Si partirà con “Via delle streghe” di Marilù Oliva, un noir ambientato a Bologna dove quattro vicine di casa si ritrovano ogni sera in salotto tra tisane e confidenze, unite dal progetto segreto di vendicare efferati femminicidi i cui colpevoli sono rimasti impuniti. La serata proseguirà con “I fratelli Meraviglia” di Matteo Cavezzali, un romanzo ambientato nella Romagna degli anni Trenta, tra mare e campagna, che esplora con delicatezza la forza dei legami familiari e il coraggio di restare umani anche nei momenti più difficili” conclude il comunicato.