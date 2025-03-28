Riccione: incontro aperto alla cittadinanza con l’associazione Noi liberamente insieme Progetto Itaca Rimini

Sabato 29 marzo alle 17, il Palazzo del Turismo di Riccione (piazzale Ceccarini, 11) ospiterà l’incontro “Tra le righe musicalmente”, un evento gratuito e aperto a tutti, organizzato dall’associazione Noi liberamente insieme Progetto Itaca Rimini Odv. Da anni impegnata nel sostegno e nella promozione dell’autonomia socio-lavorativa di persone con una storia di disagio psichico, l’associazione propone un momento di riflessione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi legati alla salute mentale.

All’incontro prenderanno parte Laura Oppioli, presidente dell’associazione, Marina Zoffoli, assessora ai Servizi sociali alla persona del Comune di Riccione, e Laura Bernacchia Franceschini, coordinatrice del Servizio sociale territoriale nel settore dei Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di quartiere del Comune di Riccione.

Interverranno anche il dottor Riccardo Sabatelli, direttore del Centro di salute mentale Rimini di Ausl Romagna, e il dottor Andrea Parma, dirigente psicologo specializzato in riabilitazione psichiatrica presso lo stesso dipartimento sanitario, che affronteranno temi legati alla salute mentale e alle iniziative di supporto per le persone con disturbi psichici.

L’evento sarà arricchito da un intermezzo musicale a cura del gruppo Calzini dispari, composto da volontari e soci dell’associazione. L’ingresso è gratuito.

Noi liberamente insieme Progetto Itaca Rimini è un’associazione che si dedica alla sensibilizzazione, prevenzione e supporto in ambito di salute mentale, offrendo percorsi di informazione, riabilitazione e sostegno sia per le persone con disturbi psichici che per le loro famiglie. Le sue attività comprendono anche il supporto a chi affronta disagio psico-fisico o disturbi in comorbidità.

L’associazione adotta il metodo N.A.M.I. (National Alliance on Mental Illness), un approccio che valorizza il supporto tra pari e si rivolge a nuovi volontari, familiari e persone che vivono un disagio psichico. Tra i suoi progetti principali c’è il Club Itaca, un centro pensato per lo sviluppo dell’autonomia socio-lavorativa delle persone con una storia di disagio psichico. Ispirato al modello internazionale Clubhouse, che coordina oltre 300 centri nel mondo, il Club Itaca offre un ambiente accogliente e inclusivo dove le persone possono sviluppare competenze sociali e professionali per favorire la loro integrazione nella società.

Attivo a Rimini da sei anni, il Club Itaca è un punto di riferimento stabile, sostenuto dall’impegno di volontari qualificati. L’associazione ha avviato progetti significativi come Job station per l’inserimento lavorativo in contesti protetti e Rotta verso casa, un’iniziativa dedicata alla residenzialità. Collabora costantemente con il Centro di salute mentale Rimini di Ausl Romagna (sedi di Rimini e Riccione) e ha anche avviato programmi scolastici di prevenzione del disagio mentale nelle scuole secondarie superiori dei comuni di Rimini e Riccione.