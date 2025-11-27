Riccione, l’Amministrazione brinda con i volontari dei Centri di Buon Vicinato e i liberi gruppi di cittadini

Un momento di festa, ma anche un’occasione per rafforzare legami e riconoscere l’impegno civico che anima la città. L’Amministrazione comunale di Riccione, rappresentata dall’assessora ai Servizi sociale e ai Quartieri Marina Zoffoli, ha annunciato un incontro dedicato ai Centri di Buon Vicinato e ai liberi gruppi di cittadini, realtà che durante l’anno contribuiscono in modo significativo alla vita sociale del territorio.

L’appuntamento è fissato per giovedì 4 dicembre alle 15, al Centro di quartiere Fontanelle in via Sicilia. L’Amministrazione si incontrerà con i volontari e i rappresentanti dei gruppi cittadini per uno scambio di auguri in vista delle festività natalizie, accompagnato da un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

“Questo incontro non è solo un semplice scambio di auguri, ma un momento importante di condivisione e incontro – sottolinea l’assessora Marina Zoffoli -. Vogliamo celebrare l’energia e l’impegno di tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere Riccione una comunità più solidale e unita. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il dialogo e la sinergia in vista del 2026, costruendo insieme progetti frutto di una vera coprogettazione civica”.

L’iniziativa vuole essere quindi un gesto di riconoscenza e, allo stesso tempo, uno sguardo ottimista al futuro, nell’auspicio di un nuovo anno ricco di collaborazione e iniziative condivise.

L’Amministrazione invita caldamente tutti i rappresentanti dei Centri di Buon Vicinato e dei liberi gruppi di cittadini a partecipare e a condividere un brindisi all’insegna della comunità e della partecipazione attiva.