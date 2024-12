Riccione, lavori post- alluvione al Rio Costa: riapertura SS16 posticipata a giovedì 19 dicembre

Proseguono senza sosta, a Riccione, i lavori di rifacimento dell’attraversamento del rio Costa al di sotto della Statale 16. L’intervento, come già comunicato nei giorni scorsi, ha richiesto l’apertura di un ampio scavo a cielo aperto che occupa l’intera carreggiata. Durante queste operazioni, si sono però rese necessarie ulteriori attività impreviste legate al ripristino dei sottoservizi presenti al di sotto della strada.

A seguito della conclusione dello scavo, molto profondo e complesso, è indispensabile procedere con un accurato processo di stabilizzazione del terreno prima di ricostruire il manto stradale della Statale Adriatica. Questa fase richiederà due giornate aggiuntive di lavoro. Pertanto, la riapertura del tratto stradale, inizialmente prevista per martedì 17 dicembre, è posticipata al tardo pomeriggio di giovedì 19 dicembre.

Fino a giovedì, quindi, resteranno in vigore le modifiche alla viabilità già comunicate. La Statale Adriatica rimane chiusa al traffico tra viale Marsala e viale Alberobello, mentre viale Alberobello è interdetto fino all’incrocio con viale Riace. Come già indicato, sono stati predisposti percorsi alternativi per garantire la circolazione sia dei veicoli leggeri sia dei mezzi pesanti, con l’installazione di quasi 100 cartelli segnaletici nelle aree di Riccione e Misano Adriatico per guidare gli automobilisti lungo i tragitti più adatti.

Le modifiche alla viabilità prorogate per garantire la sicurezza del cantiere e il miglior flusso possibile del traffico.

Percorsi alternativi per il traffico leggero e pesante

Per evitare disagi al traffico, sono predisposti percorsi alternativi separati per i mezzi leggeri e pesanti. Sono installati quasi 100 cartelli segnaletici lungo i percorsi alternativi nelle aree di Riccione e Misano Adriatico, che guidano gli automobilisti e i camion lungo i tragitti più adatti a ciascun tipo di veicolo.

Percorsi alternativi per auto e mezzi leggeri (fino a 35 quintali)

I veicoli leggeri che provengono da Nord deviano su viale Da Verrazzano, alla rotatoria dei Pianeti, proseguendo lungo viale Torino, viale San Gallo, per rientrare sulla Statale tramite viale Marsala. Da Sud, il percorso è inverso. I divieti di accesso alla Statale sono attivi agli incroci con viale Brindisi e viale Lecce, eccetto per i residenti.

Percorsi alternativi per i mezzi pesanti (oltre 35 quintali)

I veicoli pesanti seguono un percorso più lungo. Provenendo da Nord, i camion sono indirizzati verso la rotatoria delle Fontanelle, viale Puglia, viale Tavoleto (Misano Adriatico), rotatoria Ducati, via San Giovanni, via Del Carro, passando di fronte all’autodromo e via Del Bianco, per rientrare infine sulla Statale. Il percorso è inverso per chi proviene da Sud.

Cosa cambia per pedoni e residenti

Durante i lavori, è vietato l’accesso e il parcheggio nelle aree interessate dal cantiere, ma i pedoni hanno a disposizione percorsi sicuri attorno all’area di intervento. L’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali è comunque garantito, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.