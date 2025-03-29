Riccione, “Le Allegre Note” festeggiano 25 anni di musica e successi 

Il coro Le Allegre Note compie 25 anni. Domani, domenica 30 marzo, alla Granturismo di Riccione (piazzale Ceccarini, 11), festeggerà il suo 25esimo anniversario con un concerto evento unico. Questo anniversario segna un quarto di secolo di dedizione, passione e trionfi nel panorama della musica corale in Italia e in Europa, sotto la direzione del Maestro Fabio Pecci. Si tratta di un evento di grande rilevanza e di un capitolo significativo nella storia musicale di Riccione.

Durante il concerto, Le Allegre Note, nella loro formazione da concerto, presenteranno una selezione di brani che ripercorrono la storia dell’ultimo decennio, accompagnati da nuove composizioni e dal supporto delle ragazze del coro giovanile Note in Crescendo.

L’appuntamento di domani, sarà il primo di una serie di concerti ufficiali previsti per il 25esimo anniversario e darà inizio a un anno di celebrazioni. Il programma sarà ricco di appuntamenti in cui i giovani coristi di Riccione si esibiranno in prestigiose rassegne e tour internazionali.

La storia del coro riccionese

Era l’inizio del 2000 quando una quarantina di studenti del terzo Circolo didattico si riunì nel teatro della scuola primaria Annyka Brandi per la prima prova del coro, che ben presto scelse di chiamarsi Le Allegre Note. Da quel momento, il coro di voci bianche ha intrapreso un’intensa attività musicale, realizzando oltre 500 concerti in Italia e in gran parte d’Europa, conquistando prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e realizzando registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche. Nel corso degli anni, i giovani coristi hanno avuto l’onore di esibirsi con formazioni di grande rilievo, tra cui l’Orchestra sinfonica Pro Arte Marche, i musicisti dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra da camera Rapsody Ensemble, l’Orchestra Sinfonica di Pesaro e il Coro lirico Amintore Galli.

Nel gennaio 2005, Le Allegre Note sono state invitate a eseguire in diretta su Rai 3 la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, con musiche di Nicola Piovani e Noa, durante la trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro”, in occasione del Giorno della Memoria. Tre anni dopo, il coro si è classificato tra i vincitori della rassegna-concorso “Un Coro in ogni scuola”, promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il 25 ottobre 2008, hanno partecipato all’esecuzione del “Te Deum” di Hector Berlioz sotto la direzione del Maestro Claudio Abbado, un evento trasmesso su Rai 1 nel dicembre dello stesso anno.

Nel 2010 e nel 2011, Le Allegre Note hanno ricoperto il ruolo del Coro dei Monelli nella “Carmen” di Georges Bizet, esibendosi a Rimini e in tournée nazionale. Nel maggio 2010, il coro è stato invitato dal Ministero della Pubblica Istruzione a partecipare al concerto per la Giornata nazionale della musica, tenutosi presso il Palazzo dell’Istruzione a Roma.

Grazie all’impegno costante nel corso degli anni, Le Allegre Note hanno introdotto a Riccione una cultura corale che prima non esisteva, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale. Dal coro di voci bianche è nato anche il coro giovanile Note in Crescendo, che ha recentemente festeggiato il suo ventesimo anniversario (2004-2024).

L’Associazione Le Allegre Note è anche ideatrice e organizzatrice del Concorso corale “Città di Riccione”, un appuntamento annuale che dal 2014 attira cori da tutta Italia.