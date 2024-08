Riccione: martedì “Serate al museo” sul tema della genealogia e della ricerca archivistica

Il lungo palinsesto della cultura a cura del Museo del Territorio si chiude martedì 27 agosto con l’ultimo appuntamento della rassegna culturale “Serate al museo”. La rassegna ha proposto un ricco e interessante calendario di iniziative tra matinée, serate musicali e incontri sulla storia e l’archeologia che ha abbracciato tutta l’estate.

L’ultimo appuntamento del 27 agosto al Centro della Pesa, in viale Lazio, alle 21, sarà la conferenza “Cercando radici. Alla scoperta dei nostri antenati” a cura di Matteo Borelli, docente dell’università Primo Levi di Bologna. L’intervento avrà come argomento la genealogia e esaminerà le basi essenziali e gli strumenti utili alla ricerca. In particolare durante la conferenza il professor Borelli spiegherà come si conduce una ricerca in archivio, quali fonti utilizzare, come costruire un albero genealogico lasciando spazio anche alle domande del pubblico.

Matteo Borelli scrive per la rivista “Nobiltà. Rivista di araldica, genealogia, ordini cavallereschi”, ha partecipato a conferenze e eventi nazionali e internazionali dedicati alla genealogia e alla storia di famiglia; è socio ordinario dell’associazione italiana di Public History (Aiph), dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano-Comitato territoriale di Bologna, dell’Istituto “Domus Mazziniana” e dell’Istituto storico Parri di Bologna; è socio corrispondente dell’Istituto araldico genealogico italiano (Iagi) e membro dell’Association of professional genealogists.

In copertina: il Professor Matteo Bonelli