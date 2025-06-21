Riccione, “Mercatino dello Spaccio”: al via le prenotazioni per la giornata dello scambio e del riuso

Sono aperte le prenotazioni per partecipare al “Mercatino dello Spaccio – Giornata dello Scambio e del Riuso”, in programma sabato 28 giugno dalle ore 15.00 alle 21.00 presso il Parco Vittime Civili del II Agosto (viale Sicilia / via Limentani), nel cuore del quartiere Fontanelle.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana “Laboratorio Fontanelle”, promosso dal Comune di Riccione e dalla Polizia Locale nell’ambito della L.R. 24/2003 Regione Emilia-Romagna, ideato da Città Teatro con la direzione artistica e organizzativa di Giorgia Penzo e Francesca Airaudo.

Dopo il successo del “Laboratorio San Lorenzo” nel 2023, l’esperienza si rinnova in un altro parco periferico, ancora poco conosciuto ma curato e ricco di potenzialità. Per la prima volta il cosiddetto “Parco dei gatti”, accanto al Nido Pinocchio, sarà animato da famiglie, bambini, nonni, professionisti dell’artigianato e semplici cittadini, con tavolini, stuoie, libri, giocattoli, torte, sughi, storie e oggetti da scambiare o donare. Una giornata all’insegna della convivialità, del riuso e della partecipazione, per fare comunità e rigenerare lo spazio pubblico con creatività e spirito inclusivo.

“Con il Mercatino dello Spaccio – dichiara l’assessora alle Politiche sociali e ai Quartieri Marina Zoffoli – proseguiamo il percorso iniziato a maggio con i primi due appuntamenti del progetto: La Ligacia, la cena comunitaria in piazza con le ricette del mondo servite dallo IAL, e la Passeggiata delle 4 Fontane, momento di approfondimento storico e di memoria partecipata. Questa nuova iniziativa, che coinvolge famiglie, associazioni e realtà del territorio, è un invito a uscire di casa, a prendersi cura degli spazi comuni e a costruire legami. È anche un modo per rendere omaggio, attraverso un evento pacifico e condiviso, alla memoria delle vittime civili della strage di Bologna del 2 agosto 1980, di cui quest’anno ricorre il 45° anniversario”.

Il programma prevede attività gratuite per tutte le età, a cura di Città Teatro, del Centro per le famiglie distrettuale, delle educatrici del Nido Pinocchio, delle Lettrici volontarie della Biblioteca Comunale, e della Cooperativa Millepiedi. Si ringraziano Caritas, Centro 21, Campolavoro Missionario e le famiglie di Riccione Fontanelle per il prezioso supporto.

La partecipazione al mercatino è libera e gratuita: per prenotare uno spazio espositivo, è sufficiente contattare Giorgia al 348-3212280 o Giulia al 335-7247738.