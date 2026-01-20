Riccione: reati in aumento del 33%. Il bilancio della Polizia locale

Un anno vissuto costantemente “sulla strada”, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un presidio capillare e instancabile del territorio. In occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono della Polizia locale, il Corpo intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano presenta il bilancio di un 2025 caratterizzato da un impegno senza precedenti.

I numeri parlano chiaro: un incremento del 33% delle informative di reato (217 in totale), 4 arresti, 15 perquisizioni e un’azione incessante che ha saputo coniugare la prevenzione con una ferma attività repressiva laddove necessario.

Il 2025 ha visto gli agenti impegnata nel rilievo di 534 incidenti, di cui due mortali, un dato che ha spinto il Comando a intensificare ulteriormente i controlli: le 344 patenti ritirate e l’aumento del 15% delle violazioni per guida sotto l’effetto di alcol o droga (125 casi complessivi) testimoniano una vigilanza che non ammette deroghe. La lotta alla distrazione ha portato inoltre alla contestazione di 172 sanzioni per l’uso irregolare del telefonino, mentre il monitoraggio amministrativo ha condotto al sequestro o fermo di 223 veicoli e alla sanzione di 112 conducenti privi di assicurazione.

Con l’arrivo della stagione estiva, il presidio si è spostato con forza verso il contrasto ai fenomeni che minacciano il decoro e l’economia legale, concentrandosi in particolare sui flussi turistici. Nel mese di luglio, la Polizia locale ha sferrato un colpo durissimo al trasporto abusivo nelle zone della movida in collina, smascherando cinque “taxi pirata” che trasportavano giovani dai locali del Marano per 15 euro a passeggero. Questa operazione ha richiesto un lavoro meticoloso di verifica degli spostamenti e raccolta di testimonianze, portando al sequestro dei mezzi e a sanzioni superiori ai 7.000 euro.

Parallelamente, l’attività di polizia giudiziaria ha portato all’arresto di un cittadino straniero irregolare sorpreso a spacciare cocaina in viale Circonvallazione – operazione poi estesa con perquisizioni e sequestri di contante a Bellaria – e all’avere sventato una violenta rapina in piazzale Neruda. In quest’ultimo caso, avvenuto il 18 luglio, gli agenti sono intervenuti in flagranza per bloccare due giovani armati di coltello che avevano appena derubato dei minorenni, riuscendo a immobilizzarli nonostante la resistenza opposta.

Una novità rilevante dell’anno è stata la stretta decisiva sugli “affitti brevi”: la Polizia locale ha ispezionato venti locazioni turistiche, sospendendo l’attività di cinque appartamenti risultati irregolari per motivi di sicurezza o mancata comunicazione al Comune. Anche la microcriminalità specifica, come il furto di componenti auto, è stata colpita grazie alla sinergia tra tecnologia e segnalazioni: l’uso del sistema “targa system” ha infatti permesso di rintracciare e denunciare due individui che avevano appena asportato quattro catalizzatori da auto in sosta in via Adriatica.

L’ultimo scorcio del 2025 ha visto il Corpo impegnato in un’attività investigativa di altissima complessità legata al grave accoltellamento avvenuto la notte di Halloween in viale Virgilio. La massiccia presenza di agenti in servizio per la ricorrenza ha permesso il fermo immediato di uno dei responsabili, ma è stata la successiva attività di indagine, condotta attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e l’ascolto di oltre venti testimoni minorenni, a permettere alla procura dei minori di Bologna di riqualificare le accuse in concorso in tentato omicidio per due quattordicenni. L’indagine ha svelato una dinamica di violenza nata da vecchi rancori legati al mondo dello sport giovanile, portando all’identificazione di un terzo ragazzo per favoreggiamento.