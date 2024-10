Riccione, nuova rotatoria tra via degli Abruzzi e Statale 16: via ai lavori

Sono partiti, questa mattina, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Circonvallazione (Statale 16) e viale Abruzzi. L’intervento, finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico, sostituirà l’attuale impianto semaforico in una zona che ha spesso registrato criticità e incidenti.

Modifiche alla viabilità: cosa cambia da oggi

La prima fase degli interventi riguarda la carreggiata di via Circonvallazione in direzione di viale Cassino, con una durata prevista di tre o quattro settimane, salvo imprevisti di natura meteorologica o archeologica. È stata predisposta apposita segnaletica per fornire indicazioni utili ai veicoli su come orientarsi nelle modifiche alla viabilità.

A partire da oggi, il traffico su via Circonvallazione sarà regolato a senso unico alternato tramite impianti semaforici, fino all’apertura della nuova rotatoria.

L’accesso a viale Abruzzi è consentito da via Circonvallazione solo per procedere in direzione monte, mentre rimane chiusa l’immissione su via Circonvallazione per chi proviene dalla collina. Il traffico in direzione Rimini proveniente dalla collina è deviato su viale Caprera, con proseguimento sui viali Sardegna, Toscana e Berlinguer, o su viale Campania e viale Molise per i soli residenti nell’area interessata.

Viale Cassino resta chiuso al traffico: l’accesso è consentito solo ai residenti e a coloro che sono diretti alle attività economiche da corso Fratelli Cervi.

Fasi successive dei lavori

Completata la prima fase sulla carreggiata di via Circonvallazione in direzione di viale Cassino, gli interventi si sposteranno sulla carreggiata opposta, interessando le aree di viale Abruzzi.

Se non ci saranno ritardi, la nuova rotatoria sarà aperta prima delle festività natalizie, con il completamento dei lavori per la stesura del nuovo asfalto da realizzarsi nei primi giorni di aprile 2025.