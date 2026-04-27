Riccione ospita la 23a tappa dell’International Street Food

La 23° tappa della 10° Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia farà tappa da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Riccione, in Piazzale Roma.

Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo. Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 30 aprile alle ore 18, con apertura degli stand fino a mezzanotte; venerdì 1 e sabato 2 e domenica 3 maggio, il festival sarà aperto dalle 12 alle 24. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l’International Street Food torna nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, tradizione gastronomica e intrattenimento, offrendo momenti di convivialità per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo.

Durante la tappa di Riccione, il pubblico sarà protagonista di un autentico viaggio tra i sapori dello street food internazionale, grazie a una presenza straordinaria di ben venti truck, pronti a offrire un’esperienza gastronomica ricca, variegata e di grande richiamo. Un vero e proprio festival del gusto, dove ogni stand rappresenta una tappa diversa: dalla paella agli hamburger di Angus, dalla puccia pontina al pulled pork, passando per la bombetta pugliese, la cucina calabrese e gli immancabili arrosticini. Non mancheranno le proposte più golose e internazionali come i churros, le specialità della cucina argentina, il kürtős ungherese e il pesce fritto. Tra le eccellenze spicca Porcobrado, premiato come miglior panino in Europa agli European Street Food Awards nel 2017 e nel 2022 e riconosciuto dal Gambero Rosso come campione della Lombardia.

A Riccione saranno presenti anche le telecamere della trasmissione televisiva “Il Trono del Gusto”, che nella stagione 2025 ha riscosso su Rai 2 un grandissimo successo.

La nuova edizione 2026, che andrà in onda nel mese di giugno 2026, racconterà lo street food italiano attraverso nuove storie, nuovi protagonisti e nuove sfide gastronomiche, confermando l’attenzione crescente verso questo settore. Il docu-reality, prodotto da RG Factory, è un progetto ambizioso che si propone di raccontare da vicino un fenomeno in continua ascesa, tra storie autentiche, passione e creatività.