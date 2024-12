Riccione Paese accende le feste con Babbo Natale, i laboratori artigianali e le passeggiate storiche

Le vie e le piazze di Riccione Paese si vestono di magia per celebrare le festività natalizie e vivere momenti di gioia e condivisione immersi nella suggestiva cornice del cuore storico della città.

Nelle giornate del 15 e 22 dicembre 2024 e del 5 e 6 gennaio 2025, “Natale in Paese” trasformerà l’antico borgo in un luogo di festa e incanto, con attività pensate per grandi e bambini, arricchendo il palinsesto “Riccione Christmas Sea” con iniziative volte a valorizzare la tradizione e a far conoscere la storia e l’identità del territorio.

Dalle fiabe raccontate dagli elfi ai laboratori creativi per realizzare la letterina di Babbo Natale e la calza della Befana, dalle visite guidate che narrano la storia di Riccione al concerto corale, cui si aggiungono la musica folk, gli spettacoli di strada, i mercatini artigianali, i presepi sostenibili, la tombola ricicla regali: ogni angolo dell’antico borgo racconterà l’atmosfera unica del “Natale in Paese”.

In piazzetta Parri, dalle 10 alle 12, l’elfo Elk attenderà i giovani ospiti sulla sua slitta per raccontare e svelare le storie e le fiabe sulla vita segreta degli elfi. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17:30, Alessandro Romani terrà una dimostrazione pratica su come realizzare un presepe utilizzando materiali e oggetti di recupero, come legni marini, sassi, corde e cortecce. L’artista è anche l’autore dei “Presepi in Paese”, la mostra ideata e curata da Roberta Bagli, in esposizione fino al 6 gennaio nelle vetrine dei negozi di corso Fratelli Cervi.

In piazza Matteotti, dalle 15 alle 17, i bambini potranno cimentarsi in laboratori creativi per realizzare decorazioni natalizie e letterine per Babbo Natale. L’atmosfera sarà resa ancora più magica dall’animazione pomeridiana, con il truccabimbi e la baby dance che sapranno coinvolgere e divertire tutti i giovani partecipanti.

Alle 15:30, il Museo del Territorio sarà il punto di partenza per una suggestiva passeggiata storica tra le vie del centro, accompagnati dalla guida turistica della Regione Emilia-Romagna Dina Maria Vittoria Gravina, che svelerà curiosità e storie legate all’antico borgo di Riccione.

Dalle 10 alle 17 nel parcheggio adiacente alla Biblioteca comunale e all’area della Casa del buon vicinato (viale Lazio, 10) si terrà il mercatino dell’artigianato a tema natalizio, accompagnato dalla musica e dalle proposte gastronomiche.

Dalle 11 alle 12:30, in piazza Matteotti, l’elfo Elk attenderà i giovani ospiti per raccontare e svelare le storie e le fiabe sulla vita segreta degli elfi e per chi lo vorrà sarà possibile divertirsi con il truccabimbi e la baby dance. Alle 15, Babbo Natale farà il suo ingresso trionfale per distribuire caramelle ai bambini e consegnare personalmente i regali ai destinatari. Ogni pacco, contrassegnato con nome e cognome, è stato prelevato da Babbo Natale presso il punto di raccolta allestito in Piazza Matteotti, dove i genitori erano stati invitati a portarli nei giorni precedenti.

Dalle 15 alle 17:30 in piazzetta Parri, Alessandro Romani terrà una dimostrazione pratica su come realizzare un presepe utilizzando materiali e oggetti di recupero, come legni marini, sassi, corde e cortecce. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica folk d’autore dei Ferrobattuto e dalla musica itinerante della Bianch’Ottoni Microband, a suon di tromba, tuba e percussioni.

Alle 15:30, il Museo del Territorio sarà il punto di partenza per una suggestiva passeggiata storica tra le vie del centro, accompagnati dalla guida turistica Dina Maria Vittoria Gravina, che svelerà curiosità e storie legate all’antico borgo di Riccione. Gravina condurrà il pubblico alla Chiesa vecchia di San Martino, per assistere alle 17 al concerto della rassegna “Dai cori al cuore”. Il Coro lirico Perla Verde di Riccione, diretto da Barbara Amaduzzi, presenterà “Sul mare luccica”, un concerto che rende omaggio ad alcuni grandi compositori di musica classica, quali Mendelssohn, Brahms, Verdi, Schubert, Caccini, Rossini e Marzagalia. Si esibiranno anche i solisti, il soprano Silvia Tiraferri e il tenore Paolo Gabellini che eseguiranno le arie più famose e amate dal pubblico. Tra gli interpreti anche Claudio Cavalli al saxofono e la pianista Pia Zanca. In occasione del Natale, saranno eseguiti anche celebri brani e musiche della tradizione.

Il 5 gennaio, piazza Matteotti sarà il cuore pulsante delle attività dedicate all’Epifania, con un programma ricco di eventi per tutta la famiglia. Dalle 10 alle 18, il mercatino dolce arricchirà la piazza con le sue prelibatezze, mentre i più piccoli potranno divertirsi con la baby dance e il truccabimbi dalle 11 alle 12:30. Sempre in piazza Matteotti, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio creativo per realizzare la calza della Befana. Alle 15 prenderà il via la “Tombola kitsch”, un’occasione per riciclare regali non graditi trasformandoli in doni nuovi e originali. Poco dopo, alle 15:30, partirà dal Museo del Territorio una passeggiata storica tra le vie del centro, accompagnati dalla guida turistica Dina Maria Vittoria Gravina, che racconterà curiosità e storie legate all’antico borgo di Riccione.

Il 6 gennaio sarà la Befana in persona, accompagnata dalle sue amiche, a consegnare le calze ai bambini, arrivando in piazza su un tandem carico di calze. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17 Piazza Matteotti si trasformerà in un luogo di meraviglia, con uno spettacolo di magia caratterizzato da ali luminose e grandi bolle di sapone. Non mancheranno momenti di gioia e divertimento con la baby dance e il truccabimbi per i più piccoli.