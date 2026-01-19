Riccione Paese: avviato il Tavolo di confronto, ecco il nuovo look

Si è svolto oggi in municipio il Tavolo del Paese dedicato alla riqualificazione del centro storico di Riccione, un incontro annunciato nei giorni scorsi e pensato come momento di confronto diretto tra amministrazione comunale, operatori economici e residenti dell’area.

Il tavolo, presieduto dalla sindaca Daniela Angelini, ha visto la partecipazione degli assessori della giunta, dei tecnici comunali, dei rappresentanti dello studio di progettazione incaricato dal Comune e di una delegazione di commercianti, esercenti e cittadini del quartiere Riccione Paese.

L’incontro rientra in un percorso di ascolto e confronto avviato dall’amministrazione comunale, che ha portato alla definizione di una linea di indirizzo condivisa, basata sull’analisi dell’area, sulla valorizzazione del centro storico e sul dialogo con chi vive e lavora nel Paese.

Durante il confronto, l’amministrazione comunale, insieme al progettista Andrea Matteoni, ha illustrato le linee guida di un intervento che prevede un investimento significativo, i cui dettagli economici saranno definiti nelle successive fasi progettuali. L’obiettivo è quello di generare un impatto concreto e visibile, capace di valorizzare le attività economiche e le residenze presenti lungo l’asse principale del centro storico.

La riqualificazione di corso Fratelli Cervi si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana che coinvolge anche piazza dell’Unità, viale Diaz e viale Lazio, con interventi programmati nei prossimi anni. Il progetto comprende inoltre la riqualificazione dell’area della biblioteca, all’interno di un disegno unitario di rilancio dell’intera zona di Riccione Paese.

Sul fronte della mobilità, l’amministrazione ha indicato come priorità la tutela della mobilità lenta, attraverso la riduzione degli elementi urbanistici ritenuti inutili e il contenimento della velocità dei mezzi in transito. È stata confermata la zona a traffico limitato serale, considerata uno strumento fondamentale per migliorare la vivibilità urbana e favorire la fruizione pedonale e commerciale degli spazi.

L’asse commerciale di corso Fratelli Cervi, attualmente caratterizzato da fioriere, restringimenti della carreggiata e transenne laterali, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione dell’arredo urbano. La pavimentazione resterà invariata, mentre la strada sarà resa più ordinata e riconoscibile grazie all’inserimento di piante, essenze agrumate ai lati, ombreggiature verdi e vele pensate per creare giochi di luce e ombra.

Per quanto riguarda i parcheggi, il numero definitivo sarà stabilito nella fase progettuale conclusiva. Non sono previste variazioni sostanziali, se non interventi mirati a una distribuzione più armonica e meglio integrata con le alberature esistenti.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’illuminazione, con l’introduzione di punti luce a tonalità calda e direzionata, progettati per valorizzare la storicità del viale, le prospettive e le facciate degli edifici, contribuendo a creare un’atmosfera serale riconoscibile e accogliente.

I lavori saranno pianificati in modo condiviso, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana del quartiere. La prima fase riguarderà interventi non invasivi, come la pulizia e la rimozione degli arredi di superficie, seguiti dall’installazione dei nuovi elementi, garantendo la continuità della fruizione del viale e delle funzioni commerciali e sociali.

Nel corso dell’incontro, la sindaca Daniela Angelini ha dichiarato: “Questo Tavolo rappresenta un passaggio importante di un percorso che l’amministrazione ha costruito con serietà, studio e ascolto del territorio. La riqualificazione di Riccione Paese nasce da una visione chiara: rendere il centro storico più bello, sicuro, vivibile e attrattivo, mettendo al centro pedoni e ciclisti e riducendo l’impatto del traffico veicolare nell’ambito di un percorso partecipativo importante. È un percorso rispettoso del confronto, sviluppato in coordinamento con il Tavolo tecnico, ma anche fondato sulla capacità di assumere decisioni e di mantenere gli impegni presi con i cittadini. Su questo tema centrale per la città si è rafforzata l’unità di intenti dell’amministrazione, con il contributo responsabile e le valutazioni attente di tutte le forze politiche della maggioranza. Il confronto con commercianti, residenti e associazioni continuerà anche nelle prossime fasi perché crediamo in un metodo basato sulla condivisione e sulla responsabilità delle scelte”.