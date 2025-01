Riccione piange Olga Diodati Salciccia, si è spenta a un mese dal marito

Si è spenta a 83 anni Olga Diodati a Salciccia, una delle protagoniste dell’imprenditoria italiana e una figura di riferimento per il turismo di Riccione. La sua scomparsa avviene a meno di un mese da quella del marito, Rodolfo Salciccia, deceduto lo scorso 9 dicembre. Abruzzese di Tagliacozzo, Olga è stata una donna energica e lungimirante, capace di lasciare un’impronta significativa nel mondo imprenditoriale e nella comunità riccionese.

Al fianco del marito, aveva contribuito alla crescita del Gruppo Salcef, che oggi è un colosso internazionale nel settore ferroviario e quotato in borsa. La loro avventura imprenditoriale iniziò nel 1975, quando Rodolfo acquistò una piccola azienda ferroviaria, la Cos.Fer., trasformandola negli anni da una ditta con 20 addetti a un’impresa con oltre mille dipendenti.

Negli anni Ottanta, Olga e Rodolfo scoprirono Riccione, decidendo di investire nella città romagnola. La coppia acquistò alcune strutture ricettive di prestigio, tra cui il Grand Hotel Des Bains e gli hotel Boemia e Kent. Ma l’impresa più ambiziosa fu l’acquisto dell’ex colonia Dalmine in zona Marano, per trasfrormarla nel complesso Le Conchiglie. Era proprio Olga a occuparsi in prima persona degli hotel, fino ai minimi dettagli. Le inaugurazioni di queste strutture furono eventi memorabili, spesso accompagnati da celebrità dello spettacolo. Tuttavia, nel corso del tempo, gli hotel furono venduti e in particolare Le Conchiglie non diedero i risultati sperati.

Negli anni Novanta, Olga tornò in Abruzzo, mantenendo comunque una residenza a Riccione. Nella sua Tagliacozzo diede vita a nuovi progetti, tra cui la discoteca Royalton e il Rolling Park, un complesso multifunzionale che divenne un centro sportivo d’avanguardia nella zona. Queste iniziative contribuirono a rendere la cittadina abruzzese un punto di riferimento per atleti e appassionati.

I funerali si terranno domani, giovedì, alle 11, nella chiesa della Madonna dell’Oriente a Tagliacozzo.