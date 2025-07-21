Riccione, Potere al Popolo: “Il Comune sceglie il cemento non il dialogo”

“Questa mattina – scrive in una nota Potere al Popolo di Rimini – a Riccione, sono stati abbattuti diversi alberi in un’area verde privata, prima ancora dell’incontro ufficiale convocato dal Comune con le associazioni ambientaliste per le ore 13.

Un fatto gravissimo: il dialogo tanto proclamato dall’amministrazione si è rivelato un bluff. La partecipazione è stata solo di facciata, mentre le decisioni – irreversibili – erano già state eseguite.

Tra gli alberi abbattuti c’è anche un pino marittimo ultracentenario, alto 26 metri e con una circonferenza di 370 cm. – prosegue Potere al Popolo – situato in via Ciceruacchio 10 (ex Villa Salvatori), di proprietà privata ma con caratteristiche da “albero monumentale” secondo i criteri regionali.

Un gigante della natura che ha resistito a due guerre mondiali, ad alluvioni e al tempo. Ma non alla speculazione edilizia.

Al suo posto sorgerà l’ennesima palazzina da 13 appartamenti, grazie a una “rigenerazione urbana” che premia la cubatura e sacrifica la memoria, la salute e il paesaggio.

Un modello che guarda al profitto e ignora l’emergenza climatica.

Come ricorderete, il professor Stefano Mancuso, intervenuto proprio a Riccione lo scorso ottobre – continua Potere al Popolo di Rimini – ha sottolineato l’importanza dei pini e del verde urbano nel contrastare il cambiamento climatico e nel migliorare la qualità della vit

A Riccione, oggi, abbiamo perso molto più che alberi.

Lo abbiamo fatto senza trasparenza, senza cartelli, senza preavviso ai cittadini, senza alcuna reale volontà di confronto.

Potere al Popolo chiede:

La pubblicazione immediata degli atti autorizzativi;

Il riconoscimento pubblico della responsabilità politica da parte della giunta Angelini;

Una revisione delle politiche urbanistiche che metta al centro il bene comune – conclude Potere al Popolo – non il cemento.

Tagliare un albero è facile. Coltivare il futuro, molto meno”.