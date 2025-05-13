Riccione: presentato “Laboratorio Fontanelle”. Teatro, multiculturalità e partecipazione attiva

centro di quartiere, il progetto Laboratorio Fontanelle, parte integrante del più ampio intervento di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Riccione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Polizia locale.

I lavori di rigenerazione e messa in sicurezza del quartiere sono ufficialmente partiti e i primi risultati saranno visibili già entro la fine di maggio. Si tratta di un progetto strategico che unisce sicurezza, cura dello spazio pubblico e valorizzazione culturale, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita nel quartiere Fontanelle e rafforzare il senso di comunità tra i suoi abitanti.

Un quartiere più sicuro e curato

Il cuore dell’intervento è rappresentato dal nuovo impianto di videosorveglianza, che prevede l’installazione di telecamere ad alta definizione in punti strategici, individuati in stretta collaborazione con la Polizia locale. Le immagini, gestite in tempo reale dalla centrale operativa, permetteranno interventi tempestivi in caso di segnalazioni o situazioni anomale. Il sistema integra tecnologie intelligenti per il riconoscimento delle targhe (Ocr, Optical Character Recognition), il monitoraggio dei flussi e la rilevazione di anomalie, garantendo registrazioni 24 ore su 24 in conformità alle normative sulla privacy.

L’intervento sulla sicurezza, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo complessivo di 112.500 euro, si inserisce in una visione più ampia che prevede anche il rinnovo dell’illuminazione pubblica, la sistemazione degli arredi urbani, la cura del verde – con particolare attenzione al Parco dei Normanni – e una serie di azioni volte a rafforzare il tessuto sociale del quartiere.

Laboratorio Fontanelle: il quartiere diventa palcoscenico di storie e relazioni

A fianco degli interventi materiali, Laboratorio Fontanelle – M-Argini culturali: teste calde, acque mosse rappresenta il cuore culturale e relazionale del progetto. Il programma, curato dalla compagnia Città Teatro, prenderà vita da maggio ad agosto 2025 e porterà nel quartiere eventi, spettacoli, laboratori e momenti di incontro multiculturali e intergenerazionali, coinvolgendo attivamente cittadini, scuole, associazioni e operatori locali.

Ispirato al progetto pilota realizzato nel 2023 nel quartiere San Lorenzo, Laboratorio Fontanelle intende tracciare una nuova mappa di volti, storie ed esperienze nel contesto urbano, trasformando il quartiere in un palcoscenico a cielo aperto. Gli artisti di Città Teatro daranno vita a una serie di iniziative pensate per costruire relazioni, celebrare le identità culturali presenti e alimentare il senso di appartenenza. Un progetto che fa della cultura uno strumento concreto di rigenerazione urbana e sociale, capace di accompagnare la trasformazione degli spazi pubblici in luoghi vissuti, condivisi e sicuri.

Durante la conferenza stampa è stato evidenziato come il progetto accolga l’input della Regione Emilia-Romagna e della Polizia locale, che invitano ad affiancare agli investimenti infrastrutturali in sicurezza e decoro una programmazione articolata di attività socio-culturali. L’obiettivo è costruire un percorso sinergico tra realtà locali, privati cittadini e comunità, promuovendo un approccio partecipativo e creativo.

Alla base del progetto simbolico e narrativo è stato scelto un elemento fortemente identitario: l’acqua. L’acqua che dà il nome al quartiere Fontanelle, quella delle antiche sorgenti, la prossimità al mare e alla prima collina. L’acqua come elemento naturale e spirituale, simbolo di rinnovamento e trasformazione. L’acqua che, se ferma, marcisce; se mossa, gioisce; se costretta, tracima; se posta sul fuoco, divampa.

Sotto queste metafore si articolerà un ciclo di iniziative che intende rendere più “fluido” il dialogo tra generazioni, “idratare” le fratture sociali tra nuovi arrivati e abitanti storici, “smuovere come un’onda” l’interesse e la partecipazione di cittadini e visitatori. Le criticità segnalate da residenti e istituzioni vengono affrontate e reinterpretate: le parole-spauracchio si trasformano in occasioni di racconto e attrazione, valorizzando la cultura come motore di coesione.

Il progetto è curato artisticamente da Città Teatro e coinvolge la rete di realtà locali: dalla Comunità Parrocchiale Stella Maris alle famiglie residenti, dalle associazioni Anmic, Fontanelle Futura, Millepiedi, ai Centri di Buon Vicinato, fino alle istituzioni scolastiche e sociali. Una rete di saperi (e sapori!) che incarnano l’accoglienza e lo spirito autentico di Riccione.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Laboratorio Fontanelle” erano presenti Sandra Villa, vicesindaca del Comune di Riccione e assessora alla Cultura, Simone Gobbi, presidente del Consiglio comunale, e gli assessori Simone Imola (Lavori pubblici) e Marina Zoffoli (Quartieri), oltre alla comandante della Polizia locale Isotta Macini insieme al vice comandante Vincenzo Giuliani. Inoltre per Città Teatro erano presenti Francesca Airaudo, presidente dell’associazione, e Giorgia Penzo, responsabile artistica e organizzativa.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e aperte a tutti. Gli eventi con prenotazione obbligatoria sono segnalati.ù

Laboratorio Fontanelle – M-Argini culturali: teste calde, acque mosse

Maggio – Agosto 2025

1) Cena inaugurale – Venerdì 16 Maggio dalle 19 alle 22, Piazza Fontanelle

LA LIGACIA – Cena di piazza multiculturale con le ricette tipiche dal Mondo

Rinnoviamo la tradizione antica della “cena portarella” di quartiere, la Ligacia, che diventa una cena multietnica a buffet, in memoria delle antiche tradizioni di quartiere, ma soprattutto un pretesto per assaggiare alcune specialità dal mondo, con il coinvolgimento della Parrocchia Stella Maris e dello Ial, Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione. Il menù sarà composto dalle ricette fornite dalle nostre “chef per un giorno” di varie parti del mondo, nostre concittadine e concittadini che condivideranno un pezzo del loro paese. I piatti saranno creati e preparati dai maestri dello Ial e narrati con storie o aneddoti dei paesi di provenienza, durante la cena di piazza. Si ringraziano: Riccione Piadina e Conad Fontanelle.

Posti limitati. Ingresso gratuito su prenotazione. Informazioni: Segreteria Parrocchia Stella Maris tel. 0541 602251 (lun, mar, mer, ven: 9-12 e 15-18; gio e saB: 9-12).

2) La Ronda di quartiere alle Fontanelle – Sabato 31 Maggio dalle 15.30 alle 18.30

PASSEGGIATA DELLE 4 FONTANE

Una passeggiata libera, culturale e paesaggistica, ideata dall’Associazione Fontanelle Futura, alla scoperta delle storiche 4 fontane che caratterizzano il quartiere che ancora ne porta la memoria. Una felice posizione per l’approvvigionamento dell’acqua dei viandanti e delle navi che transitavano lungo la costa del Mare Adriatico, godeva di abbeveratoi per i cavalli dei contadini o di fresche sorgenti lungo la “strada delle vacche”. Racconteremo dello scomparso “coppo”, della fontana del Beato Alessio, di quella in ghisa in via Calabria e dell’antico Lavatoio situato nel Podere irriguo alle porte sud di Riccione. Guide: Alfredo Bernabè (presidente Fontanelle Futura), Andrea Tirincanti del Museo del Territorio “Luigi Ghirotti” Riccione, il professore Loris Bagli della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna. Interventi teatrali di Francesca Airaudo e Giorgia Penzo. Con la collaborazione del Centro di Buon vicinato di viale Puglia.

Partenza alle 15.30 dalla collina di viale Trebaci (piazzale della discoteca Space); rientro per chi lo desidera con trenino fino al Centro di Buon vicinato di viale Puglia;

alle 18.30 Inaugurazione della mostra fotografica Antica Fontanelle (immagini di archivio dalla raccolta di Dino Polverelli e delle famiglie del quartiere) e brindisi finale. Posti limitati.

Partecipazione gratuita su prenotazione. Informazioni: Associazione Fontanelle Futura whatsapp: tel. +39 380 255 5513. In caso di maltempo verrà rinviata a domenica 15 giugno 2025.

3) Teste calde: laboratorio di creazione vide

Da maggio a luglio 2025 orario in corso di definizione

GHETTO STORIES- voci e volti di Fontanelle

Un racconto audiovisivo per raccontare il quartiere Fontanelle “on the road”: la vita sociale del quartiere attraverso lo sguardo incrociato di giovani e anziani. Il video sarà costruito coinvolgendo direttamente i ragazzi di Fontanelle (anticamente chiamato “Ghetto delle Fontanelle”) come autori e protagonisti, usando il telefono e una guida semplice per filmare, con riprese di vita quotidiana dal quartiere, interviste e materiali d’archivio. Il laboratorio si concluderà con una proiezione finale in un luogo da definire. Guida del progetto: Davide Schinaia – regista teatrale e videomaker con una grande esperienza di documentari video sia di carattere teatrale che sociale e antropologico – in collaborazione con gli educatori della Cooperativa Millepiedi – progetto Giovani Dappertutto, attivi sia nell’educativa di strada che nella creazione di percorsi dedicati al dialogo con le giovani generazioni.

Partecipazione gratuita. Informazioni: Città Teatro tel. 391-33 60676

4) La piazza dello spaccio – Sabato 28 Giugno dalle 15 alle 21, parco Vittime civili del II agosto (Viale Sicilia).

MERCATINO di libero scambio e riuso

Ritroviamoci tutti, bambini, adulti e nonni insieme, a scambiare o vendere manufatti, pezzi rari e non, giochi o libri, invadendo pacificamente un parco del quartiere che con l’occasione può venire nuovamente frequentato. Uno “Spaccio” di allegria e solidarietà, in collaborazione coi Centri di Buon Vicinato, Il Centro per le Famiglie, la cooperativa Millepiedi, la Cooperativa Cuore 21, le scuole dell’infanzia, le Associazioni di volontariato, la Caritas parrocchiale, le famiglie di Riccione. La presenza di tante culture e nazionalità diverse non può che essere un valore aggiunto a un mercatino dove si vende ma anche dove si offre/scambia, oltre che regalare una giornata di divertente e pacifica convivenza fra famiglie con bambini, presso il parco Vittime civili del II agosto (Viale Sicilia).

Informazioni e prenotazioni espositori: Giorgia 348 3212280

5) Happening di danza musica e cibo, venerdì 4 luglio dalle 19 alle 23, piazza Fontanelle

TangAsado in piazza

La milonga argentina rivive nella piazza Fontanelle grazie ai volteggi di coppie di tangueri dell’associazione Romagna Portegna: una serata calda e passionale che diventa festa della danza. Un’occasione per dare valore a un ballo popolare come il tango, con incursioni teatrali in omaggio alla letteratura argentina. Ospite speciale la cantante Norina Angelini, splendida voce solista in brani di Piazzolla e Gardel. Si cena, per chi lo desidera, con l’Asado, tipica carne argentina, arrostita alla brace con la maestria del ristorante italo argentino Kiosquito46. (Cena a pagamento: è gradita la prenotazione al numero 366 1407118)

Ingresso alla serata gratuito. In caso di maltempo: rinvio a mercoledì 16 luglio.

6 ) Acque mosse, in musica – Sabato 2 Agosto 2025 ore 21.30, Piazza Fontanelle

LA MUSICA CHE SCORRE – Concerto con Dino Moroni “Arcano” accompagnato da Betty Catalani e da Mauro Moroni

la piazza del quartiere Fontanelle è il luogo ideale per una serata speciale a cura di Anmic che vede protagonista la musica, capace di unire il pubblico di qualsiasi età o provenienza. La band, composta da musicisti di alto calibro, interpreterà canzoni che hanno attraversato le nostre vite unendo intere generazioni: Lucio Battisti, Rino Gaetano, Renato Zero, Zucchero, Vasco Rossi, Gianna Nannini, Claudio Baglioni, New Trolls, Nomadi e tanti altri ancora. “La musica che scorre” è un messaggio di speranza e un viaggio tra le note della musica italiana: due ore e mezza di musica, di ricordi e di emozioni, per lasciare nei cuori di tutti un ricordo da custodire in un angolo e svegliarsi la mattina con una speranza in più.

Ingresso gratuito. Informazioni Associazione Anmic sede di Riccione tel. 348 7920914

Laboratorio Fontanelle-M-Argini culturali: teste calde, acque mosse

maggio – agosto 2025

L.R. 24/2003. Regione Emilia Romagna – Comune di Riccione- Polizia Locale

Ideazione Città Teatro

Direzione artistica e organizzativa Giorgia Penzo e Francesca Airaudo

Consulenza artistica Davide Schinaia

Comunicazione Giulia Airaudo

Grafica Stefano Savioli

In collaborazione con:

Ial – Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione

Parrocchia Stella Maris

Associazione Fontanelle Futura Aps

Associazione Anmic sede di Riccione

Associazione Romagna Portegna

Centro di Buon vicinato di viale Puglia

Museo del Territorio “Luigi Ghirotti” di Riccione

Società per gli Studi Naturalistici della Romagna

Cooperativa Millepiedi – progetto Giovani Dappertutto e Progetto Sai Riccione

Assessorato alle Politiche giovanili

Centro per le famiglie

Si ringrazia: Riccione Piadina, Conad Fontanelle, Kiosquito46 – ristorante italoargentino

Tutte le iniziative sono aperte a tutti e a ingresso libero.

Gli eventi con prenotazione obbligatoria sono evidenziati nel programma.

Programma completo su:

Informazioni generali:

Città Teatro Compagnia teatrale info@cittateatro.it

cell. 391 3360676

FB Città Teatro IG città_teatro

www.cittateatro.it