Riccione: promozione della salute. Giovedì evento sui benefici dell’attività fisica e del movimento

Giovedì 10 ottobre a Riccione, nella Sala Polivalente, in Via Sicilia, si svolgerà dalle ore 18 alle 20 “Un passo alla volta”, l’iniziativa finalizzata a far conoscere i benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per fare movimento.

L’evento, condotto dal tecnico dell’Attività Motoria e dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, è rivolto alle persone con pre-diabete, diabete e sindrome metabolica: si suggerisce di indossare abbigliamento e calzature sportive.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è consigliata l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati, oppure telefonando al n. 334 3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.