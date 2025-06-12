Riccione: rapina 4 turisti, 27enne riconosciuto dalla maglia del cuore

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 27enne umbro residente in Lombardia, ritenuto responsabile di una rapina aggravata e continuata ai danni di quattro giovani turisti, avvenuta nei pressi della spiaggia antistante Piazzale Roma.

Il malvivente, già noto ai militari per precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona, è stato bloccato dagli agenti poco dopo il fatto, mentre tentava la fuga lungo viale Ceccarini. A consentire l’individuazione del presunto rapinatore è stata la dettagliata descrizione fornita dalle vittime, sia per quanto riguarda i vestiti che indossava. la maglia della sua squadra di calcio del cuore, che per l’aspetto fisico e i tatuaggi che aveva.

Dai primi accertamenti, è emerso che il 27enne aveva agito in concorso con complici, tutti giovani di origine straniera. Il gruppo aveva accerchiato i turisti in modo inizialmente scherzoso per poi iniziare a minacciarli e arrivando alla fine d aggredirli. Mentre il 27enne li minacciava con frasi violente, i complici li hanno derubati di contanti, un power bank e due collanine, di cui una strappata di dosso. La refurtiva, tutta recuperata, è stata restituita alle vittime.

Grazie alla tempestiva segnalazione di quanto accaduto, i Carabinieri si mettevano immediatamente alla ricerca degli autori del reato, ricostruendo l’accaduto e individuando tempestivamente uno dei presunti responsabili che, tratto in arresto, è stato prima condotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Riccione e successivamente, su disposizione della Procura della Repubblica, accompagnato alla casa circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida da parte del G.I.P. del locale Tribunale.