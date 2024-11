Riccione, rivoluzione nelle telecamere ai semafori

In seguito all’importante attività di riprogettazione della viabilità sul territorio di Riccione, che interessa in particolare le intersezioni stradali ad alto flusso di traffico, sarà ripensata anche la collocazione delle postazioni fisse elettroniche per il controllo delle violazioni stradali.

L’impianto fisso per la rilevazione delle infrazioni semaforiche che era installato sulla Statale 16 all’incrocio con viale Abruzzi, dove sta sorgendo la nuova rotatoria, sarà ricollocato all’incrocio tra viale Adriatica e viale Campania. L’incrocio, che insiste sulla Statale 16, presenta un alto flusso di traffico sia veicolare che pedonale. La nuova postazione fissa di controllo delle infrazioni semaforiche garantirà una maggiore sicurezza stradale per i cittadini e i veicoli in uno dei tratti più strategici per il flusso in transito sul territorio di Riccione. L’incrocio in questione è stato negli anni oggetto di numerosi incidenti stradali: negli ultimi 10 anni sono stati 23, mentre solo quest’anno sono stati 3. I numerosi e frequenti incidenti hanno causato allarme e preoccupazione nei cittadini del quartiere che hanno richiesto misure affinché possa essere garantita maggiore sicurezza.

La sorveglianza sarà innalzata anche per un altro incrocio strategico per la viabilità cittadina. L’impianto di rilevamento delle infrazioni semaforiche ubicato all’incrocio tra i viali Castrocaro e Romagna (nell’immagine in apertura), che prima rilevava solo le infrazioni per chi transitava lungo viale Castrocaro in direzione sud, sarà integrato con un secondo dispositivo al fine di garantire il controllo anche per il senso di marcia opposto, garantendo più sicurezza in particolare per gli utenti deboli della strada tra cui i numerosi ciclisti che transitano lì per raggiungere il centro e l’importante polo scolastico. Anche in questo caso l’incrocio insiste su un quartiere molto frequentato dai ragazzi che frequentano gli istituti superiori e rappresenta un asse importante di collegamento con la Statale 16, il Playhall e il centro sportivo Nicoletti.

I dispositivi elettronici di rilevamento, che utilizzano apparecchiature omologate, hanno l’obiettivo di limitare quelle violazioni al nuovo Codice della strada che possono provocare gravi incidenti per inosservanza della precedenza e delle corsie riservate. Su alcuni tratti stradali del territorio comunale di Riccione maggiormente utilizzati da ciclisti e pedoni, sono frequenti alcune tipologie di infrazione quali l’invasione delle corsie ciclabili, il mancato rispetto della precedenza e dei semafori, che causano incidenti con conseguenze molto gravi, perché vengono sottovalutati i pericoli causati da alcuni comportamenti scorretti che vanno a scapito degli utenti più deboli.