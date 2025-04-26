Riccione: sabato in biblioteca omaggio alla romanziera inglese Jane Austen

Sabato 10 maggio a partire dalle 15, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10), si svolgerà un evento unico nel suo genere: l’associazione culturale Il Club Sofà and Carpet di Jane Austen si apre alla città e invita ospiti, curiosi e tutti gli appassionati di letteratura a cogliere un assaggio dal mondo di Jane Austen, la celebre romanziera inglese vissuta tra il diciottesimo e diciannovesimo secolo autrice, tra gli altri, di alcuni tra i grandi classici della letteratura di tutti i tempi come Orgoglio e pregiudizio.

Lo scopo dell’iniziativa, dedicato a tutti gli appassionati di letteratura inglese dell’Ottocento e del mondo romantico rappresentato dall’autrice inglese, è quello di ampliare la conoscenza della cultura letteraria, in particolare britannica, traendo origine e ispirazione dalle opere della scrittrice nonché dagli ideali e sentimenti che emergono nei suoi romanzi.

L’incontro pubblico, aperto a tutti e gratuito, comincerà con la presentazione del Club e delle attività del prossimo Meeting Austen in programma a settembre. Alle 15:30 si parlerà di giardini inglesi in dialogo con Laura Prioli del Giardino di Fiorilegio. Seguirà un gioco dedicato alle letture di Jane Austen in compagnia di Giulio Iovine. Al termine, alle 17, l’appuntamento sarà con la tipica tradizione inglese del tè delle cinque, in puro stile austeniano.

L’associazione, nata a Riccione, ha il merito di essere stata tra le prime associazioni letterarie nel nostro Paese a diffondere la cultura austeniana con una grande pluralità di forme: conferenze con i più importanti esperti del settore, flash-mob, balli storici con costumi dell’epoca, proiezione di film e materiali audiovisivi.