Riccione, Sabrina Giorgini chiude la rassegna sulla cura di sé
17 Marzo 2026 / Redazione
Si conclude a Riccione la rassegna “Una stanza tutta per te”, ciclo di incontri dedicato all’universo femminile, con un appuntamento focalizzato sul tema del benessere. L’iniziativa, ideata e coordinata dalla scrittrice Debora Grossi, ha attraversato diversi ambiti, dalla letteratura alla creatività fino alla cura personale.
L’ultimo incontro, intitolato “Allenamento al benessere”, è in programma sabato 21 marzo alle ore 17 presso la sala conferenze del Centro della Pesa. Protagonista sarà Sabrina Giorgini, docente universitaria ed esperta in Scienza dell’allenamento, che guiderà il pubblico in un approfondimento dedicato all’equilibrio tra dimensione fisica ed emotiva.
“Sabrina Giorgini, docente universitaria ed esperta in Scienza dell’allenamento, guiderà il pubblico in un approfondimento dedicato all’equilibrio tra sfera fisica ed emotiva”.
Nel corso dell’incontro verrà presentato anche il volume “Buon viaggio, tesoro. Imparare a volersi bene”, dedicato al tema della self-care. L’appuntamento offrirà una riflessione sulla cura di sé come pratica quotidiana, mettendo in relazione aspetti fisici ed emotivi.
“L’incontro approfondirà il tema della cura di sé come pratica quotidiana necessaria al benessere, analizzando la profonda interconnessione tra sfera fisica ed emotiva”.
La partecipazione è libera e aperta al pubblico.