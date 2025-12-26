Riccione, successo per il Natale in musica di A Soulful Christmas. Oggi il San Martino d’Oro
26 Dicembre 2025 / Redazione
Un Natale vibrante, dal sapore internazionale e profondamente emozionante: è quello che ha vissuto ieri pomeriggio Riccione grazie allo straordinario show “A Soulful Christmas”. Direttamente da New York, Michael Mwenso & The Shakes hanno regalato un concerto unico di altissimo livello, trasformando l’appuntamento natalizio in piazzale Ceccarini in un’esperienza cosmopolita nel segno della grande musica che unisce le persone parlando un linguaggio universale.
Il pubblico, accorso numeroso, è stato travolto da un mix esplosivo di ritmi coinvolgenti e grandi classici delle feste, completamente rivisitati in una chiave originale che ha fuso con maestria jazz, blues, soul e funk. Un’esplosione di energia e gioia che si è trasformata in un’esperienza fisica e collettiva dove è stato impossibile non farsi coinvolgere: gli spettatori, invitati a partecipare attraverso il trascinante “call and response”, non hanno mai esitato a rispondere, unendosi nei ritornelli più famosi e amati in tutto il mondo.
Mwenso, affiancato da musicisti e vocalist d’eccellenza della scena jazz globale, ha dato vita a una celebrazione carica di energia e dal ritmo rockeggiante, offrendo un’alternativa armoniosa al Natale tradizionale. Un evento capace di ricreare l’atmosfera ricercata di un club internazionale, dove la qualità artistica si è unita a un entusiasmo contagioso, molto apprezzato dai presenti.
VIVA RICCIONE, IL TUO NATALE AL MARE
Venerdì 26 dicembre
Palazzo dei Congressi, ore 21
“La Notte dei sogni” – “San Martino d’Oro Città di Riccione”
Concerto di Santo Stefano e consegna del premio San Martino d’Oro Città di Riccione
Domenica 28 dicembre
Palazzo dei Congressi, ore 21
Paolo Cevoli in “Figli di Troia”
Paolo Cevoli rilegge in chiave ironica il viaggio di Enea e altre grandi traversate
Martedì 30 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 18
The Kolors
Pre-Capodanno con il concerto di una delle band italiane più amate
Mercoledì 31 dicembre
Piazzale Ceccarini, dalle ore 22
Discoteca romantica
Musica e dj set, performance e viaggio musicale attraverso i decenni in collaborazione con Aquafan e Nostalgia 90, con la partecipazione di Max Monti e Claudio Coveri
Giovedì 1 gennaio
Piazzale Roma, ore 11:30
Tuffo di Capodanno
Un augurio temerario per il nuovo anno
Piazzale Ceccarini, ore 16 e 17
“C’era una svolta”
Musical show family tra teatro, danza e canto dal vivo, scritto e diretto da Elena Ronchetti
Dal 3 al 6 gennaio
Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo, Playhall
Mc Hip Hop Contest
30esima edizione della competizione internazionale di urban dance con spettacoli, workshop e lezioni
Martedì 6 gennaio
Piazza Unità, ore 15
Arriva la Befana
Evento per tutti con dolcetti e allegria per chiudere insieme le festività
Domenica 11 gennaio
Chiesa Stella Maris, ore 17
Dai cori al cuore: “A million dreams”
Coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci
Domenica 18 gennaio
Chiesa San Paolo, ore 17
Dai cori al cuore: “Le voci illuminano il silenzio”
Coro Città di Riccione Women Ensemble accompagnato da Maura Miceli e diretto da Marco Galli
Le mostre nelle ville storiche di Riccione
Dal 5 dicembre al 18 gennaio
Villa Mussolini
“Foto Riccione. Pico forever”
Mostra fotografica dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Dal 6 dicembre all’8 febbraio
Villa Franceschi
“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”
Retrospettiva dell’artista riccionese
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19