Riccione, sul tavolo 70 milioni di euro per realizzare la città del futuro

Sta per nascere la Riccione del futuro. La Giunta comunale ha presentato il Bilancio di Previsione 2025, un documento che rappresenta una pietra miliare per la pianificazione strategica della città e per il suo sviluppo futuro. La proposta, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale il prossimo 19 dicembre, riflette una gestione finanziaria equilibrata e responsabile. Al centro, vi sono due principi chiave: mantenere inalterati tributi e tariffe e garantire servizi di qualità ai cittadini.

Oltre a consolidare i conti pubblici, il bilancio si distingue per il forte orientamento agli investimenti, delineando una visione di città che punta sulla rigenerazione urbana, la sostenibilità e l’innovazione. Questi obiettivi trovano espressione concreta nel Piano triennale delle opere pubbliche, che con un investimento complessivo di 70 milioni di euro prevede interventi fondamentali per migliorare la qualità della vita e l’attrattività della città: in particolare si qualifica per la realizzazione del nuovo viale Ceccarini.

La proposta di bilancio è costruita su basi solide, con una spesa in conto capitale di 30 milioni di euro per il 2025. Questo risultato è stato possibile grazie a una gestione attenta delle risorse e al consolidamento di misure introdotte negli anni precedenti, come l’addizionale Irpef. I circa 2,7 milioni di euro di proventi annuali generati da questa imposta sono stati destinati in via prioritaria ai settori sociale ed educativo, a conferma dell’impegno del Comune a garantire una rete di servizi capillare e inclusiva.

In particolare, è stato previsto un aumento di circa 900 mila euro per i servizi sociali, grazie anche ai trasferimenti regionali, destinati a iniziative di inclusione sociale, supporto alle famiglie e potenziamento delle politiche giovanili. Parallelamente, le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno saranno reinvestite in infrastrutture, decoro urbano e promozione turistica, a beneficio di residenti e visitatori.

La sostenibilità economica del bilancio si riflette anche nell’impegno a non aumentare la pressione fiscale, mantenendo stabili tributi come l’Imu, il cui incremento di gettito previsto per il 2025 è legato esclusivamente al recupero dell’evasione fiscale.

L’amministrazione comunale di Riccione ha presentato il Bilancio di previsione alle associazioni di categoria e ai sindacati, in un’ottica di trasparenza e confronto costruttivo. È stato confermato l’impegno a riconvocare le parti sociali nel corso del 2025, quando sarà possibile avere un quadro più chiaro sul gettito derivante dall’addizionale Irpef.

L’eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni sarà destinato in modo condiviso, tenendo conto delle istanze rappresentate durante gli incontri. Le opzioni includono una possibile ridefinizione delle aliquote con riduzioni a favore delle fasce più deboli o, in alternativa, l’implementazione di ulteriori misure di sostegno per le categorie più vulnerabili della comunità.

“La nostra amministrazione – spiega la sindaca Daniela Angelini – immagina una Riccione che sappia coniugare tradizione e innovazione, offrendo ai cittadini una qualità della vita sempre più alta e rafforzando al contempo la nostra identità di destinazione turistica d’eccellenza. Con questo bilancio e questo piano degli investimenti, tracciamo un percorso ambizioso e concreto, investendo in opere pubbliche, sostenibilità, inclusione e sicurezza. Vogliamo una città che cresca in armonia, che guardi al futuro con fiducia, senza lasciare indietro nessuno. La trasformazione di viale Ceccarini, il rafforzamento dei servizi sociali, i nuovi spazi per giovani e anziani, insieme alla digitalizzazione e al sostegno alle famiglie, sono solo alcuni esempi del nostro impegno per una Riccione moderna, accogliente e a misura di tutti. Questo bilancio non è solo un documento tecnico, ma una dichiarazione d’amore e di responsabilità verso la nostra comunità e il nostro territorio”.

Il Piano triennale delle opere pubbliche riflette l’idea di una Riccione che si proietta verso il futuro con ambizione e concretezza. Gli interventi previsti per il 2025 interesseranno sia il cuore della città sia le sue aree periferiche, con l’obiettivo di coniugare l’attrattività turistica con il miglioramento della qualità della vita per i residenti.

Tra i progetti principali, spicca la riqualificazione di viale Ceccarini, dove i lavori inizieranno a inizio anno per rinnovare il primo tratto, compreso tra il lungomare e viale Milano. L’intervento mira a restituire un volto più moderno e funzionale a uno dei luoghi simbolo della città.

Un altro progetto rilevante riguarda il Lungomare Sud: i lavori, che prenderanno il via nei primi mesi del 2025, contribuiranno a rafforzare l’identità turistica della zona sud e a migliorarne la vivibilità, rendendola molto più sostenibile. Dopo la prossima estate, verrà realizzato il nuovo ponte di viale D’Annunzio sul torrente Marano.

Infine, prosegue la riqualificazione del porto canale. Dopo l’inaugurazione del tratto di viale Bellini, è previsto entro l’estate il completamento della passeggiata di viale Parini, che offrirà un nuovo spazio di aggregazione per cittadini e visitatori e una nuova cartolina per la città.

Sta continuando, con il contributo di Kpmg, la fase di analisi di mercato, nazionale e internazionale, del contesto di riferimento nel quale opera la città di Riccione e dei potenziali impatti che i trends e i cambiamenti nei comportamenti di consumo potranno avere sul futuro del turismo della città. Tutto ciò è propedeutico alla costruzione di scenari per i prossimi anni, che dovranno necessariamente garantire il giusto equilibrio tra ambizione di crescita e obiettivi di sviluppo sostenibile, sia dal punto vista sociale, ambientale e finanziario e, soprattutto, che verranno definiti e condivisi con tutte le categorie nel mese di gennaio 2025, con l’obiettivo di essere presentato alla città entro il mese di febbraio. Si tratterà in ogni caso di un progetto di ampio respiro che mira a riposizionare il settore cardine dell’economia locale e ad evolvere Riccione in una destinazione turistica sempre più attrattiva, competitiva, moderna e sicura, cercando di rispondere alle nuove esigenze di un mercato turistico in continua evoluzione.

Il Comune di Riccione è pronto a investire in infrastrutture sportive e sociali, con interventi pensati per rispondere alle necessità della comunità. Tra i progetti principali dedicati allo sport, oltre alla realizzazione della nuova piscina coperta allo Stadio del nuoto, ci sono la struttura geodetica del centro sportivo Italo Nicoletti che sarà trasformata in uno spazio polifunzionale moderno, capace di ospitare diverse attività e anche l’ampliamento e la riqualificazione della palestra di viale Abruzzi.

Sono iniziati i lavori per il recupero dell’ex mattatoio comunale, finanziato con fondi Pnrr, dove è prevista la creazione di un polo polifunzionale. Sarà un centro con laboratori per persone con disabilità, spazi per giovani (bar, sala polivalente, cantiere culturale, coworking), centri educativi pomeridiani e molto altro: il tutto orientato all’inclusione e alla creatività. Sono invece in fase conclusiva due progetti particolarmente importanti, ovvero il recupero dell’ex fornace e la realizzazione del nuovo teatro, lo Spazio Tondelli.

Anche le scuole e i centri di Buon vicinato saranno al centro di interventi di manutenzione straordinaria, con risorse dedicate al miglioramento degli edifici e a progetti di efficientamento energetico. Inoltre, partirà la realizzazione del primo tratto del percorso naturalistico lungo il torrente Marano, già finanziato e ideato per valorizzare il patrimonio ambientale della città, offrendo ai cittadini un nuovo spazio immerso nella natura.

Per quanto concerne il capitolo sicurezza urbana, l’amministrazione comunale la considera un diritto primario e un bene pubblico essenziale per migliorare la qualità di vita e favorire lo sviluppo sociale ed economico. Il settore Polizia locale si focalizzerà su un attento presidio del territorio, con interventi integrati per prevenire il degrado urbano e contrastare fenomeni di illegalità, in particolare nelle aree turistiche e commerciali.

Inoltre, verranno intensificati i controlli notturni e implementate misure per affrontare criticità, come la eventuale presenza di gruppi organizzati, sempre nell’ottica della “sicurezza urbana integrata”. Altre priorità includono il contrasto a fenomeni di allarme sociale, quali guida in stato di ebbrezza e utilizzo di documenti falsi, con investimenti destinati a personale e attrezzature.

Per rafforzare la legalità, invece, sono previsti progetti educativi rivolti ai cittadini e l’ampliamento della videosorveglianza. Le risorse a disposizione nell’anno 2025 saranno utilizzate inoltre per l’ampliamento, oltre alla manutenzione, dei sistemi di videosorveglianza cittadina, con l’obiettivo di inserire a sistema anche i punti più periferici, quali la zona a sud ed altre aree critiche. Tra gli altri, è presente un nuovo progetto di videosorveglianza per il collegamento di telecamere in aree strategiche come il sottopasso Ceccarini e viale Moncalieri.

Si interviene anche sulla sicurezza degli accessi di viale Ceccarini e di tutta l’area del centro pedonale con la chiusura di tutti gli accessi ai veicoli, lasciando soltanto due varchi con sistema Pilomat.

Il piano prevede interventi mirati a migliorare la vivibilità nei quartieri, con un’attenzione particolare alla manutenzione e alla mobilità. Nelle zone di Riccione Due e del quadrilatero dei viali dei fiumi (area Punta dell’Est) sono in programma lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi, volti a rendere questi spazi più sicuri e accoglienti.

Anche viale D’Annunzio sarà interessato da importanti interventi: i marciapiedi saranno completamente rifatti nel tratto compreso tra piazzale Azzarita e il porto, insieme ad altre opere di manutenzione straordinaria.

Sul fronte della mobilità, il Comune punta a risolvere criticità storiche. Grazie a un contributo straordinario della struttura commissariale, i sottopassi ferroviari saranno rinnovati per eliminare il problema degli allagamenti e migliorare l’accessibilità, garantendo una maggiore continuità urbana. Inoltre, è in fase di studio la realizzazione di una nuova bretella tra la rotonda delle Maschere e viale Paolieri, pensata per alleggerire il traffico in prossimità del cuore della città.

Un intervento di grande rilievo riguarda il rifacimento del ponte di viale D’Annunzio sul torrente Marano, opera essenziale per garantire la sicurezza della viabilità.

Continuano nel 2025 i progetti di razionalizzazione delle intersezioni stradali per migliorare il traffico e ridurre l’incidentalità. In particolare, si procede con la realizzazione di rotatorie al posto di incroci con semaforo: sono conclusi i lavori per la rotatoria tra viale Circonvallazione e viale Abruzzi, mentre è in progettazione quella tra viale dell’Ecologia e viale Gradara, frutto di un accordo con il Comune di Coriano. E sono già partiti anche i lavori per la rotatoria tra viale D’Annunzio e viale Angeloni.

Sempre entro il 2025, l’amministrazione comunale prevede la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili per potenziare la rete esistente, con l’obiettivo di collegare diverse aree strategiche e favorire la mobilità dolce. Un intervento centrale sarà il potenziamento della rete ciclabile per collegare il centro abitato con la città dello sport, migliorando l’accessibilità e decongestionando il traffico e la sosta. Questi lavori contribuiranno anche al restyling e valorizzazione dell’area, promuovendo modalità di spostamento più sostenibili e salutari.

Nel quadro degli obiettivi strategici definiti dall’amministrazione per il 2025, particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento dei servizi al cittadino, alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica.

Il progetto di consolidamento dello Sportello Facile proseguirà con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e funzionale il punto di contatto con i cittadini. Sono previsti interventi per il miglioramento degli arredi, la sostituzione della segnaletica e l’ampliamento dei servizi offerti. Si lavorerà inoltre sulla formazione del personale, per garantire una maggiore polifunzionalità delle postazioni.

In tema di digitalizzazione, saranno attivati nuovi servizi telematici e strumenti di Intelligenza Artificiale per il sito istituzionale. Analogamente, è previsto l’aggiornamento degli applicativi comunali con la migrazione in Cloud certificato Agid.

Contestualmente, sarà potenziata la sicurezza informatica con l’introduzione dell’accesso multifattoriale e il monitoraggio continuo delle infrastrutture IT.

Infine, il Comune punta a migliorare la gestione documentale con un progetto di digitalizzazione degli archivi cartacei dell’Ente. Tale attività, preceduta dal riordino degli archivi, sarà volta a semplificare l’azione amministrativa e a garantire un servizio più efficiente alla comunità.

Oltre a tutto questo, l’amministrazione comunale continuerà nel 2025 a sostenere i nuclei familiari in situazioni di fragilità, con contributi comunali per l’affitto e il pernottamento in Residence, per un totale di 258.000 euro (+150.000 nel 2024 rispetto al 2023). A queste risorse si aggiungono 75.000 euro per gli alloggi di emergenza abitativa, con un investimento simile previsto anche per il 2025. Inoltre, saranno disponibili fondi ministeriali e regionali per il 2025, inclusi i contributi per la rinegoziazione dei canoni di locazione, che supportano le famiglie in difficoltà economica e tutelano i proprietari. L’Ufficio Casa, insieme allo Sportello Sociale, continuerà a promuovere progetti di cohousing per soggetti fragili, in sinergia con le risorse locali.

Nel 2025, proseguiranno e si avvieranno nuovi progetti finalizzati al benessere e all’inclusione delle persone vulnerabili. Inclusione dei Bambini con Disabilità vedrà l’introduzione del modello dell’educatore di plesso, monitorando l’impatto educativo e la soddisfazione delle famiglie. Il progetto di Servizi Innovativi per Disabili continuerà presso l’immobile “Cairoli”, potenziando percorsi per l’autonomia personale e lavorativa, con l’avvio di un progetto distrettuale per il supporto dei ragazzi disabili in transizione dalla scuola al lavoro. Parallelamente, il progetto Allenamenti vedrà l’attivazione di percorsi di autonomia per adulti disabili in gruppi appartamento.

Il progetto Spazio Collettivo offrirà un servizio di assistenza diurna per anziani parzialmente autosufficienti, mentre per gli adolescenti proseguiranno le attività di prevenzione del disagio e del ritiro sociale, con il supporto dei fondi Pnrr. Saranno attivati nuovi patti di collaborazione con volontari e associazioni per favorire la socializzazione e l’invecchiamento attivo. Il progetto Unione Fa la Forza 6 offrirà ai giovani opportunità di espressione e collaborazione attraverso eventi creativi. Infine, il progetto Alleanza Educativa con le Famiglie promuoverà incontri conviviali per rafforzare la relazione tra scuola e famiglia, mentre il progetto Speciale amplierà la co-progettazione con la Società Cooperativa Il Gesto, con un focus su arte, educazione e sostenibilità.

“Con il Bilancio di previsione 2025 e il Piano triennale delle opere pubbliche e il Dup – sottolinea la sindaca -, Riccione si prepara a scrivere una nuova, entusiasmante pagina della sua storia. Siamo una città che, pur in un contesto economico complesso, non solo non aumenta le tasse, ma investe in modo strategico per il benessere dei suoi cittadini e per la sua crescita sostenibile. La riqualificazione di viale Ceccarini, la valorizzazione del Lungomare Sud e il potenziamento delle infrastrutture, il Piano strategico per il turismo sono solo alcuni dei segni tangibili di un futuro che vedrà Riccione protagonista. Accanto a questi grandi interventi, non dimentichiamo mai le persone: i progetti per i bambini, le persone disabili, gli anziani e i giovani sono il cuore pulsante di questa amministrazione. Una città che cresce, ma che resta inclusiva e accogliente, senza lasciare indietro nessuno. È con questo spirito di responsabilità, impegno e visione che guardiamo al 2025, pronti a costruire insieme il futuro di Riccione” – conclude la prima cittadina.