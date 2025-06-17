Riccione Teatro: “Uno spettacolo italiano” di Nicola Borghesi e Niccolò Fettarappa RINVIATO AL 3 OTTOBRE

Per sopraggiunte esigenze organizzative, Uno spettacolo italiano di e con Nicola Borghesi e Niccolò Fettarappa, annunciato per giovedì 19 giugno, viene rinviato a venerdì 3 ottobre.

In Uno spettacolo italiano (produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Agidi, Sardegna Teatro), Fettarappa e Borghesi si interrogano con amara ironia sulla politica italiana di oggi attraverso “l’unica cosa che sanno fare”: teatro. Nello spettacolo, due artisti di teatro si trovano a vivere in un’Italia nuova, in cui non c’è più spazio per i loro spettacolini di sinistra. La storica egemonia culturale è terminata. Purtroppo, non sanno fare nient’altro che spettacoli di teatro. Non c’è via di scampo: devono diventare artisti di destra. Anche perché, se a sinistra lo spazio è poco – sempre meno – e molta la concorrenza, a destra ci sono praterie. C’è lo spazio per una nuova classe dirigente. Per una nuova egemonia, tutta da costruire, della quale essere protagonisti. Il problema è che loro la destra non la conoscono bene. Cercano allora di capire come si faccia uno spettacolo così. Si domandano cosa sia la destra, che confini abbia. Studiano, si informano, immaginano, fantasticano. Ci provano.

Niccolò Fettarappa ha già conquistato il pubblico di Riccione nel febbraio scorso quando, sempre al Cocoricò ma in coppia con Lorenzo Guerrieri, ha portato in scena l’irriverente spettacolo La sparanoia, da lui creato all’interno di Scritture, la scuola di drammaturgia promossa da Riccione Teatro.

I biglietti già acquistati in prevendita restano validi per la nuova data.

Chi desidera richiedere il rimborso può contattare la biglietteria alla mail stagione@riccioneteatro.it entro il 20 giugno.