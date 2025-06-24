Riccione: torna “Pane, Burro e Burattini”, il festival diffuso di teatro di figura e animazione

Dopo il successo del “Riccione Kids Family Festival” che ha trasformato la Perla verde nella capitale del divertimento formato famiglia, e con il “Riccione Family Show” che ha appena alzato il sipario sulla rassegna di circo-teatro sotto le stelle in piazzale Ceccarini, Riccione conferma la sua vocazione di destinazione turistica per famiglie, con una nuova proposta di eventi pensati per i giovani ospiti. Nel prossimo weekend debutta un altro imperdibile appuntamento con la fantasia: “Pane, Burro e Burattini”, la rassegna diffusa di teatro di figura e animazione che a ogni edizione conquista il cuore di bambini e famiglie. A Riccione faranno tappa burattini, clown, muppets, pupazzi realizzati con la tecnica dei piedi, artisti della magia, pronti a dar vita a un mondo incantato, dove il divertimento prende forma attraverso storie e personaggi indimenticabili.

La rassegna è curata dalla compagnia Fratelli di Taglia in collaborazione con l’associazione Arcipelago Ragazzi e coinvolge in forma itinerante anche le città di Cattolica, Rimini, Coriano, Misano Adriatico e Villa Verucchio. Un vero e proprio viaggio nel teatro di strada e nella tradizione del teatro di figura, dove buoni e cattivi, vizi e virtù si animano per trasportare il pubblico, e in particolare i più piccoli, sulle ali della fantasia.

A Riccione si comincia venerdì 27 giugno nel quartiere Fontanelle, in via Sicilia, con Veronica Gonzales e lo spettacolo di pupazzi realizzati con la tecnica dei piedi, intitolato “C’era due volte un piede”. I piedi di Veronica – artista che ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali di teatro, oltre che a importanti manifestazioni culturali – sono davvero speciali: si trasformano in bizzarri personaggi ogni volta che lei li traveste e li innalza verso il cielo. In “C’era due volte un piede”, le sue marionette in carne e ossa danno vita a storie esilaranti, accompagnate da una ricca colonna sonora, in un susseguirsi di scene poetiche, ritmate, fantasiose e cariche di umorismo. Uno spettacolo variopinto, dove musica e colori si fondono e l’artista esprime appieno il proprio talento da intrattenitrice: canta, balla e interpreta storie originali dai temi più diversi, sempre con ironia e leggerezza.

Mercoledì 16 luglio, la rassegna si sposta in piazza Matteotti, nel cuore di Riccione Paese, con lo spettacolo di burattini a guanto in baracca di Vladimiro Strinati: “Due Burattini e un bebè”. A rompere l’armonia del collaudato duo comico Fagiolino e Sganapino è l’arrivo inatteso di un bebè. A entrare e uscire dalla scena, in un vivace susseguirsi di gag, saranno la suora del convento Zigaretta, un vicino prepotente, l’immancabile antipatico di turno, le celebri maschere della Commedia dell’arte – come Colombina – e una variopinta folla di personaggi. La commedia, ispirata alle versioni cinematografiche di “Tre uomini e una culla”, è un omaggio alla comicità fisica e ritmata della slapstick comedy, fatta di gomitate, sberle e situazioni esilaranti: un richiamo esplicito alle grandi comiche del passato, da Stanlio e Ollio a Ben Turpin, fino a Charlot.

La rassegna prosegue giovedì 24 luglio nella piazza di Spontricciolo (viale Saluzzo 7/1) con la Combriccola dei Lillipuziani e lo spettacolo di magia “Il giro del Mago in 80 mondi”. Protagonista è Girolamo, che scommette di compiere un viaggio epico e, tappa dopo tappa, scoprire un nuovo gioco di magia in paesi incantevoli e pieni di sorprese. Un’avventura magica, divertente e coinvolgente, pensata per stupire gli spettatori di tutte le età.

Giovedì 7 agosto, alla Meridiana del Castello degli Agolanti, arriva “Tomate en la strada”, lo spettacolo di clownerie e palloncini di Tomate Clown. Víctor Alvaros, in arte Tomate, vanta oltre trent’anni di carriera in 26 paesi in tutto il mondo, durante i quali ha strappato sorrisi e applausi con i suoi personaggi comici e le gag che prendono vita dai palloncini. Dal 1992 porta in scena uno stile unico fatto di comicità visiva e improvvisazione, che trasmette anche nei suoi laboratori dedicati al teatro comico e all’arte circense.

Domenica 10 agosto, in piazza San Lorenzo, va in scena “Il cagnolino che va a nozze” del Teatrino dello sguardo, uno spettacolo di figura con muppets ispirato a una fiaba popolare, rielaborata con fantasia, memoria e interpretazioni personali. Protagonista è il petulante cagnolino Poldo, invitato a un banchetto di nozze da una barboncina affascinante, dove si serve cotechino e fagioli. Ma la strada è lunga e attraversare il bosco potrebbe riservare qualche sorpresa. Uno spaccato di quotidianità canina in chiave ironica e animalista, tra istinti, ingenuità, furbizie, pericoli e soluzioni inaspettate, uno spettacolo divertente e intelligente, capace di parlare a grandi e piccoli.

Mercoledì 20 agosto, nel quartiere Abissinia (viale San Martino), chiude l’edizione 2025 di “Pane, Burro e Burattini” lo spettacolo di burattini a guanto in baracca “Fagiolino e l’acqua miracolosa”, portato in scena dalla compagnia I Burattini di Mattia. Protagonista è Fagiolino, maschera popolare della tradizione bergamasca, che insieme all’inseparabile Sganapino si ritrova coinvolto in una folle ricerca di una leggendaria “acqua miracolosa”. Tra equivoci, scambi di persona e incontri imprevedibili – come quello con il ricco mercante Pantalone, o con Brighella e la temibile Strega Guercia – i due burattini vivono un’avventura comica e rocambolesca, ispirata alle dinamiche brillanti della Commedia dell’arte. Uno spettacolo divertente e dinamico, adatto a tutte le età, che affonda le radici nella tradizione burattinesca italiana, mescolando ironia, ritmo e fantasia.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21:30 e sono a ingresso libero.