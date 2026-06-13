Riccione, tre giorni dedicati ai bambini tra giochi, scienza e cartoni animati

Riccione si prepara ad accogliere la terza edizione del Kids Family Festival, la manifestazione dedicata a bambini, ragazzi e famiglie che dal 18 al 20 giugno animerà piazzale Ceccarini con un ricco programma di attività gratuite.

Per tre giorni il cuore della città si trasformerà in un grande villaggio dedicato all’infanzia. “Piazzale Ceccarini si trasforma in un Village permanente, un vero e proprio paese dei balocchi a cielo aperto dove la fantasia prende vita tra giochi, colori e l’emozione pura di incontrare dal vivo i propri idoli”, si legge nel comunicato diffuso dagli organizzatori.

L’area ospiterà laboratori creativi, spazi di gioco, postazioni per il make-up tematico e le parate dei personaggi più popolari del mondo dell’animazione. I bambini potranno incontrare dal vivo Gumball e Darwin, Geronimo Stilton, i Puffi, 44 Gatti, Cry Babies, Ladybug e Chat Noir, protagonisti delle sfilate che accompagneranno l’intera manifestazione. In programma anche iniziative dedicate all’educazione ambientale e al rispetto degli animali realizzate in collaborazione con La Stampa e il portale La Zampa.

Ad aprire il festival, giovedì 18 giugno alle 21, sarà Vincenzo Schettini con lo spettacolo divulgativo “La fisica che ci piace”. Il professore e divulgatore accompagnerà il pubblico in un percorso tra esperimenti, curiosità scientifiche e fenomeni naturali. Nel comunicato viene presentato come “il professore che con il suo progetto ‘La fisica che ci piace’ guiderà grandi e bambini in un viaggio spettacolare tra esperimenti e leggi della natura”.

Accanto all’intrattenimento, il festival dedicherà ampio spazio anche alla riflessione educativa. Venerdì 19 giugno saliranno sul palco Alberto Pellai e Michele Liuzzi, che affronteranno temi legati all’adolescenza, alla scuola, ai social network e all’utilizzo della tecnologia. Gli organizzatori spiegano che i due esperti proporranno “una riflessione profonda sul rapporto tra le nuove generazioni e il mondo virtuale, toccando nodi cruciali come l’uso consapevole della tecnologia, l’impatto dei social network, le dinamiche scolastiche e la gestione del comportamento adolescenziale”.

Sabato 20 giugno sarà invece la volta dello psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, che offrirà un incontro rivolto a genitori ed educatori dedicato alle sfide della crescita e alle relazioni familiari. Secondo quanto riportato nel comunicato, Poli “aiuterà il pubblico a decodificare le fatiche e la bellezza della crescita, fornendo possibili soluzioni e indicazioni per ritrovare l’equilibrio nel delicato legame formativo ed emotivo tra padri, madri e figli”.

A chiudere il festival sarà, sempre sabato sera alle 22, lo spettacolo “K-pop mania”, dedicato al fenomeno musicale che negli ultimi anni ha conquistato milioni di giovani in tutto il mondo. Sul palco si esibiranno sette performer che interpreteranno alcune delle hit più celebri dei gruppi simbolo del genere come Bts, Blackpink e Twice.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti del Kids Family Festival sarà gratuito.