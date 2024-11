Riccione, tutto pronto per un weekend all’insegna degli eventi

Dopo l’inaugurazione della pista di ghiaccio e della ruota panoramica sul mare, l’accensione delle luminarie del centro e l’apertura del Christmas Food Village, che hanno dato l’avvio ufficiale al periodo più magico dell’anno, Riccione si appresta a entrare nel vivo delle feste con un altro straordinario fine settimana all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Dalle proposte culturali con la prima nazionale della mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna” a Villa Mussolini e l’esposizione fotografica “I am a woman. No more no less” nelle sale di Villa Franceschi, dalla musica della rassegna corale “Dai cori al cuore” alle letture animate per bambini, dalla storia della cultura fotografica a Riccione alle iniziative di solidarietà: il palinsesto di Riccione Christmas sea apre il mese di dicembre con tante iniziative per il divertimento di tutti, dai grandi ai piccoli.

“Dai cori al cuore” inaugura l’H2O Arena

Il primo appuntamento della rassegna corale “Dai cori al cuore” che, da domenica 1 dicembre fino al 12 gennaio, porta nelle chiese e negli spazi culturali di Riccione la musica interpretata da prestigiose realtà musicali e corali cittadini e locali.

Domenica 1′ dicembre, alle 17, il primo concerto della rassegna corale, “Incanto tra le Onde”, inaugura anche l’H2O Arena in piazzale Ceccarini, il cuore pulsante della programmazione artistica durante le festività. I ragazzi dell’Istituto Comprensivo 1 di Riccione, nelle due formazioni musicali presenti nella scuola, si esibiranno con canti e musiche della tradizione natalizia: il coro Educanto, nato lo scorso anno grazie a un importante progetto musicale avviato all’interno dell’istituto, e l’Orchestra e coro Onde Medie, una realtà storica del territorio, presente già dagli anni ‘80, formata dai ragazzi delle classi prime, seconde e terze a indirizzo musicale.

“Storie tra le nuvole”: le letture animate per bambini

Venerdì 29 novembre, alle 17, alla Biblioteca comunale di Riccione, le lettrici volontarie accolgono i bambini dai 3 agli 8 anni per un altro appuntamento con la fantasia e la meraviglia con le letture animate ad alta voce. Il titolo dell’incontro, che fa parte dell’amatissima rassegna “Storie tra le nuvole”, sarà “Abbrrrracciami con un libro”. La rassegna è a ingresso libero su prenotazione al numero 0541 600504.

“T’atarcord il cinefotoclub?”: omaggio alla prima associazione fotografica di Riccione

Venerdì 29 novembre, alle 20:30, al Palazzo del Turismo l’appuntamento sarà con la storia e la passione per la fotografia per celebrare il primo club fotografico della città: il CineFotoClub Riccione. L’evento, dal titolo “T’atarcord il cinefotoclub?”, è organizzato dall’associazione Officina fotografica Riccione e offrirà un’occasione unica per riscoprire e condividere la storia della prima associazione fotografica cittadina, attiva dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Ottanta. La serata vedrà la partecipazione dei membri dell’associazione e degli ex soci del CineFotoClub Riccione, che arricchiranno l’incontro con testimonianze dal vivo, immagini d’epoca e filmati originali degli anni Settanta e Ottanta, raccontando la vita del club, della città e le uscite fotografiche del club in quegli anni. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Riccione.

Le iniziative per un Natale solidale

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in viale Ceccarini, all’incrocio con viale Dante, i sapori della tradizione autunnale incontrano la beneficenza con l’iniziativa promossa dalla Famija Arciunesa in collaborazione con Croce rossa italiana di Riccione: le Castagne della solidarietà. Tutti i weekend, fino all’8 dicembre, sarà possibile infatti acquistare le golose caldarroste il cui ricavato sarà devoluto a scopo benefico.

Per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l’associazione Anmic, in collaborazione con l’associazione Parkinson in Rete, presenta lo spettacolo “Cosmix”, in programma domenica 1 dicembre alle 20:30 al Palazzo del Turismo. Liberamente ispirato alle “Cosmicomiche”, e ad altre opere di Italo Calvino, lo show è realizzato dal gruppo teatrale “Accua”, composto da otto attori con disabilità intellettivo relazionale. Attraverso l’espressione artistica e culturale, la comunicazione attiva e inclusiva, lo spettacolo pone particolare attenzione a valori importanti, quali il rispetto, l’autodeterminazione e la sostenibilità. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato verrà utilizzato per le attività delle associazioni che hanno organizzato l’evento. Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Riccione.

Giochi da tavolo e avventura alla Biblioteca comunale

Domenica 1′ dicembre, a partire dalle ore 16, la Biblioteca comunale di Riccione ospiterà “Knights and Dice – Giochi da tavolo e avventure”, un evento dedicato agli appassionati di giochi da tavolo e a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socializzazione. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria (per informazioni: Alcatraz Comix 0541709702, Biblioteca Comunale di Riccione 0541600504).

Le mostre nelle ville storiche

Villa Mussolini ospita fino al 6 aprile 2025 la mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna”. L’esposizione, per la prima volta in Italia, offre un’occasione unica per esplorare l’arte di due pilastri della fotografia moderna, attraverso oltre 100 scatti inediti e iconici. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (chiuso i lunedì non festivi). Per le festività natalizie il 24 dicembre sarà aperta dalle 10 alle 14; dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 20 (chiuso il 25 dicembre).

A Villa Franceschi è aperta anche la mostra fotografica “I am a woman. No more no less”, un viaggio in 20 scatti che racconta le storie di donne palestinesi con disabilità nel loro percorso di riscatto sociale e conquista dell’autonomia realizzati da Andrea e Magda photographers. L’esposizione resta aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 20 (chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio).

Al Museo del territorio (viale Lazio, 10), invece, è aperta venerdì e sabato, dalle 9 alle 19 (in via eccezionale anche domenica 1 dicembre dalle 16 alle 19) la mostra fotografica “Operazione Olive. 1944, l’alba della liberazione” un percorso espositivo dedicato alla liberazione di Riccione, raccontata attraverso immagini d’epoca e documenti storici. L’esposizione resterà aperta fino al 15 dicembre.

L’evento dedicato agli amici a quattro zampe

Agli amici a quattro zampe sarà dedicato l’evento in programma domenica 1′ dicembre, al parco urbano dietro alla chiesa di San Francesco in viale Avellino: la gara “Nosework scent detection Acsi”. E’ dedicato all’abilità olfattiva dei cani che si sfideranno a rintracciare l’essenza di ginepro messa all’interno di scatole, nell’area verde e nei veicoli. La competizione si svolgerà al mattino a partire dalle 9 e accoglierà i cani condotti al guinzaglio dai rispettivi proprietari. L’obiettivo principale dell’evento è quello di mettere alla prova le capacità di rilevamento olfattivo dei cani, proponendo un’attività ludico-sportiva che richiama le tecniche impiegate dai cani antidroga.

Le attrazione di Riccione Christmas Sea

Riccione Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio sul ghiaccio a due passi dal mare, accoglie i pattinatori venerdì dalle 15 alle 20 e sabato dalle 15 alle 23. Domenica sarà aperta dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 22.

In piazzale Roma davanti al mare, la grande ruota panoramica Riviera Christmas View attende questo weekend i visitatori venerdì dalle 15 alle 22 e sabato e domenica dalle 10 alle 24 per un emozionante sguardo su Riccione illuminata a festa e sulla costa.

Lungo viale Ceccarini Riccione Christmas Food Village, con le sue golose proposte enogastronomiche, sarà aperto venerdì dalle 11 alle 20 e sabato e domenica dalle 10:30 alle 22.