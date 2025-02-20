Riccione: ultimo weekend di febbraio tra cinema, teatro, libri e maschere

Riccione si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento. Il calendario delle iniziative offre appuntamenti per ogni interesse: dagli incontri con autori ed esperti, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra tematiche affascinanti – dall’ecosistema del Marano al cinema d’animazione, fino ai racconti di viaggio nei paesi esotici – agli spettacoli teatrali che spaziano tra temi contemporanei e racconti biblici. Per gli appassionati di giochi da tavolo, sono previsti spazi dedicati dove sfidarsi in compagnia e scoprire nuove proposte, per grandi e bambini torna la festa in maschera e lo spirito del carnevale.

Racconti di viaggio in Thailandia: il 20 febbraio al Centro della Pesa

Giovedì 20 febbraio alle 21, presso la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10), il gruppo Angolo dell’avventura Rimini-Riccione presenta un incontro dedicato alla Thailandia. Francesco Focaccia accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso immagini e racconti, illustrando le meraviglie di questa meta amatissima dai viaggiatori: dalla natura rigogliosa ai paesaggi mozzafiato, fino alla cultura e ai maestosi templi buddisti.

Paolo Pagliarani racconta il cinema d’animazione: il 20 febbraio al Centro della Pesa

Giovedì 20 febbraio alle 17, presso la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10), il giornalista cinematografico Paolo Pagliarani terrà un incontro dedicato a “Il cinema d’animazione”, nell’ambito della rassegna “Cineracconti”. Pagliarani vanta una lunga esperienza con “Cartoon Club”, il festival internazionale dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e ai games, di cui cura la selezione delle opere. Da sempre attento alle novità del settore, offrirà al pubblico uno sguardo approfondito sulle produzioni più interessanti e sugli sviluppi più recenti dell’animazione.

La bella stagione 2024/25: Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri al Cocoricò il 21 febbraio

Il 21 febbraio alle 21, al Cocoricò va in scena “La Sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo”, uno spettacolo che mescola ironia tagliente e drammaticità per raccontare le contraddizioni del presente. Con un’atletica agitata della parola e un’intensa fisicità scenica, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri danno voce ai temi più scomodi del contemporaneo, ai conflitti politici di una generazione oppressa, tra repressione, ribellione e disillusione. Il testo è nato all’interno della scuola di drammaturgia “Scritture”, diretta da Lucia Calamaro e promossa da Riccione Teatro (ingresso a pagamento).

La presentazione del libro “La foce del Marano a Riccione”: il 22 febbraio al Centro della Pesa

Sabato 22 febbraio alle 17, il Centro della Pesa (viale Lazio, 10) ospita la presentazione del libro “La foce del Marano a Riccione – Un’area di interesse storico-naturalistico” (La Piazza Editore) di Irina Kruglova e Fosco Rocchetta, nell’ambito della rassegna “Di libri e di autori” della Biblioteca comunale.

Gli autori, insieme al naturalista Loris Bagli, guideranno il pubblico alla scoperta di questo ecosistema ricco di biodiversità, illustrando l’importanza della sua tutela attraverso le immagini e le osservazioni raccolte negli anni. L’incontro offrirà spunti di riflessione sulla necessità di proteggere questo prezioso ambiente naturale.

“Il canto di Rut”: il 22 febbraio alla Granturismo

Sabato 22 febbraio alle 21, la sala Granturismo (piazzale Ceccarini, 11) ospita “Il canto di Rut”, un’opera teatrale che racconta la storia di una donna coraggiosa e simbolo di pace e solidarietà. Originaria di Moab, l’attuale Giordania, Rut segue la suocera Naomi a Betlemme, abbandonando la propria terra per integrarsi nel popolo di Israele, diventando poi bisnonna del re Davide. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Liana Mussoni, vede in scena anche Gabriele Zoffoli al violoncello e Andrés Langer Eduardo al pianoforte. L’ingresso è a offerta libera.

“BiblioPlay. Giochi e sfide in biblioteca” il 23 febbraio

Domenica 23 febbraio, dalle 16 alle 19, la Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) ospiterà “BiblioPlay. Giochi e sfide in biblioteca”, un evento dedicato agli appassionati di giochi da tavolo, di simulazioni e rievocazioni storiche. In collaborazione con l’Associazione sammarinese giochi storici, il pomeriggio offrirà un’ampia selezione di giochi di carte, di società, di narrazione e gestionali, adatti a tutte le età. I presenti potranno poi giocare ai giochi medievali e di simulazione storica, ma anche a giochi da tavolo più semplici che la biblioteca mette a disposizione per qualsiasi tipologia di giocatore (indicativamente dai 5 anni in su).

Durante l’incontro, il presidente dell’associazione, Gian Carlo Ceccoli, presenterà il suo libro “Giocare nel Medioevo”. Seguirà la presentazione dell’associazione e del gruppo dei “barattieri”, specializzato in rievocazioni medievali. Saranno disponibili tavolieri artigianali per provare giochi a contenuto storico, oltre ai giochi simulativi moderni che permettono di rivivere eventi storici, sportivi ed economici. Parteciperà anche l’autore Guido Albini, creatore di “The Faceless” e “Bon Voyage Voyager”, che racconterà il processo creativo dietro la realizzazione di un gioco e sfiderà i presenti alle sue stesse opere.

La festa di carnevale: il 23 febbraio nella piazza di Spontricciolo

Domenica 23 febbraio, dalle 14 alle 18, la parrocchia di San Lorenzo organizza la tradizionale “Festa di carnevale in piazza” a Spontricciolo (viale Saluzzo). Un pomeriggio di allegria con musica, giochi, spettacoli per bambini, animazione a tema e una pesca di beneficenza. Nello spirito scherzoso del carnevale i partecipanti sono invitati a mascherarsi.

Gli scatti iconici di Lartigue e Kertész in mostra a Villa Mussolini

Fino al 6 aprile, Villa Mussolini ospita la mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna”, un affascinante percorso dedicato a due icone della fotografia del Novecento. Lartigue, con i suoi scatti pieni di energia e spensieratezza, ha saputo catturare l’essenza della vita con leggerezza e meraviglia. Kertész, invece, ha esplorato il mondo attraverso un linguaggio visivo raffinato, giocando con luci, ombre e geometrie urbane per offrire una prospettiva più intima e riflessiva. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e i festivi l’orario si estende fino alle 20 (ingresso a pagamento).

La missione storico-archeologica in Kurdistan in mostra al Museo del territorio

Fino al 6 aprile, il Museo del Territorio e la galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) ospitano la mostra “Tracce e percorsi. Le nuove scoperte della missione storico-archeologica italiana in Kurdistan”. L’esposizione, promossa da MiSAK in collaborazione con il Museo del Territorio, racconta attraverso testi e immagini le ricerche svolte nella regione di Garmian, in Kurdistan iracheno, dal team dell’Università di Bologna guidato da Luca Colliva e Serenella Mancini. Il percorso espositivo include anche “Discover Garmian”, un gioco da tavolo educativo pensato per bambini dagli 8 ai 12 anni, che offre un’esperienza interattiva per avvicinarsi alla storia e all’archeologia in modo coinvolgente.