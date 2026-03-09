Riccione, vacanze over 65 a Pinzolo: aperte le iscrizioni

Vacanze per la terza età con il Comune di Riccione. L’Amministrazione Comunale, infatti, in collaborazione con l’Associazione Auser, annuncia l’apertura delle iscrizioni per il soggiorno montano dedicato ai cittadini residenti con più di 65 anni. L’iniziativa si conferma una priorità per l’Amministrazione, impegnata nel promuovere la salute, l’invecchiamento attivo e la creazione di momenti di aggregazione che contrastino efficacemente l’isolamento sociale.

Il soggiorno si svolgerà dal 30 agosto al 13 settembre 2026 nella splendida cornice di Pinzolo, in Trentino, presso l’Hotel Alpina. La struttura, situata nel cuore del paese a 770 metri di altitudine, offre un ambiente confortevole in stile montano e una cucina curata che alterna piatti tipici locali a ricette nazionali. Il pacchetto prevede quindici giorni e quattordici notti con trattamento di pensione completa.

La principale novità di questa edizione riguarda il sostegno diretto dell’ente pubblico per agevolare la partecipazione dei cittadini. L’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli sottolinea infatti che “nella quota di partecipazione non è previsto il costo del trasporto poiché, a partire da quest’anno, il viaggio di andata e ritorno in pullman Granturismo è interamente a carico del Comune di Riccione. Si tratta di una scelta volta a sostenere le famiglie e a garantire che il diritto al benessere e alla socialità sia accessibile a tutti, offrendo un servizio sicuro e organizzato senza oneri aggiuntivi per i viaggiatori”.

Oltre all’alloggio e alla ristorazione di qualità, la quota di 1.100 euro per persona include numerosi servizi dedicati alla serenità e alla sicurezza degli ospiti: l’assistenza continua di un accompagnatore durante tutto il periodo, la Trentino Guest Card per scoprire il territorio, un brindisi di benvenuto e serate a tema con cene tipiche. Particolare attenzione è riservata alla salute, con la possibilità di effettuare la misurazione della pressione. La quota comprende inoltre l’assicurazione medico-bagaglio e per gli infortuni.

Le adesioni sono ufficialmente aperte e i posti verranno assegnati fino a esaurimento.

Per ogni informazione e per le prenotazioni: Elio al numero 3384431022 o Flavia al numero 0541779919.