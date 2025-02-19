Riccione, viaggio nel cinema d’animazione: incontro con Paolo Pagliarani a “Cineracconti”

Il mondo incantato del cinema d’animazione sarà al centro del nuovo appuntamento della rassegna “Cineracconti”, in programma domani, giovedì 20 febbraio, alle 17 al Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Gli appassionati della settima arte saranno accolti da Paolo Pagliarani, noto giornalista cinematografico, che condividerà le sue riflessioni su questo affascinante settore.

Pagliarani, figura di spicco nel panorama del cinema d’animazione, ha per anni animato il festival “Cartoon Club”, un punto di riferimento per gli amanti di animazione, fumetto e giochi. La sua dedizione lo ha reso un esperto nel settore, sempre al passo con le ultime novità e tendenze. All’interno di “Cartoon Club”, si occupa della selezione delle opere, un compito che richiede occhio critico e sensibilità, permettendogli di presentare al pubblico le produzioni più affascinanti e innovative.

La rassegna è organizzata dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, con il patrocinio del Comune di Riccione, e l’ingresso è libero.

La rassegna “Cineracconti” continuerà giovedì 27 febbraio, con la partecipazione dello scrittore Gianfranco Miro Gori, che chiuderà l’evento con un’interessante riflessione su “Le radici di Fellini, provinciale del mondo”.

Ufficio Stampa, Comunicazione e Promozione

Comune di Riccione – viale Vittorio Emanuele II, 2

telefono +39 0541 608103 / 608107

mail stampa@comune.riccione.rn.it