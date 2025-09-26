Riccione Women, il nuovo acquisto è Claudio Cecchetto: “Uno sport in crescita in tutto il mondo”

Claudio Cecchetto entra nella squadra del Riccione Women. Il famoso talent scout sarà il nuovo socio, direttore artistico e main sponsor del club.

“Mi piace molto il calcio femminile, uno sport che è davvero in crescita in tutto il mondo. E’ divertente, è nuovo e non ha tutti i problemi di stress del calcio maschile” – spiega Cecchetto con l’entusiasmo che da sempre lo caratterizza e che oggi mette anche nel suo nuovo progetto Radio Cecchetto (Radiocecchetto.it). Nella foto, da sx Denys Maorino (Presidente Riccione Women), Fabio Caldera (vicepresidente) e Claudio Cecchetto.

Talent scout di decine di grandi artisti (Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, 883, Amadeus, Fabio Volo, etc), DJ, produttore discografico, fondatore di Radio Deejay e Radio Capital, conduttore in radio e in tv, editore e molto altro, da sempre Cecchetto è poi da sempre legato alla Romagna e soprattutto a Riccione. «A Riccione ho fatto un sacco di cose, da Un Disco per l’Estate all’Aquafan. Ecco perché sono contento di dare il mio contributo a questa nuova avventura. C’è ancora tanto da fare e da inventare, soprattutto a Riccione, che ha un brand bellissimo. Riccione Women può fare molta strada», conclude Cecchetto.

“Sono davvero molto felice dell’ingresso nella nostra squadra di un professionista del livello di Claudio Cecchetto, che stimo e seguo fin da quando ero piccolo – sottolinea Denys Maiorino, il presidente di Riccione Women, che è anche un manager di successo tra musica e spettacolo e ha voluto in panchina un allenatore di livello assoluto come Lulù Oliveira (ex Cagliari e Fiorentina) -.Da sempre mi ispiro al suo modo di lavorare, visto che Cecchetto è davvero “il king” dei manager, uno che ha fatto nascere artisti pazzeschi, che hanno fatto la storia. Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario per portare questo sport molto in alto a livello mediatico”.

Con l’ingresso di Claudio Cecchetto nella compagine societaria, Riccione Women dà un segnale forte: unire sport, visione artistica e innovazione, puntando a crescere non solo sul campo, ma anche come progetto di identità locale e visibilità nazionale.

Riccione Women punta a consolidarsi come riferimento del calcio femminile in Romagna e oltre. Con la nuova partnership si intendono coltivare non solo successi sportivi, ma anche un’identità riconoscibile e attrattiva. La dirigenza del club esprime profonda fiducia nelle competenze, nella visione e nel carisma di Claudio Cecchetto, in un’operazione che rappresenta una svolta significativa per lo sviluppo complessivo del progetto Riccione Women.

Claudio Cecchetto è un disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, editore e talent scout italiano. Conduttore di svariate edizioni dei più importanti festival musicali italiani, dalle 3 edizioni del Festival di Sanremo alle 5 edizioni del Festivalbar, e di numerose trasmissioni musicali italiane. E’ il fondatore di Radio Deejay e Radio Capital, due importanti network radiofonici nazionali.È conosciuto anche per essere stato il talent scout di numerosi artisti musicali e televisivi, tra cui Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Beppe Fiorello, Saturnino, Marco Lodola, Nicola Savino, Marco Baldini, gli 883, Paola & Chiara, Sabrina Salerno, Amadeus, Sandy Marton, Tracy Spencer, Taffy, Marco Mazzoli, Daniele Bossari, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni, DJ Francesco (Francesco Facchinetti), Marco Camisani Calzolari e i Finley.