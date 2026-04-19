Ricordi d’estate: lo fecero a bagnomaria

“Senti, Gibo. Nella tua ultima Cronaca hai abbandonata l’attualità, per soffermarti su un particolare aspetto dei tuoi mitici anni sessantottini. Ti sei perfino avvalso istintivamente di quella creatività che gli psicanalisti hanno sempre sollecitato ai loro pazienti per far emergere i nuclei ossessivi acquattati nel loro subconscio! La chiamano poesia-terapia… Come te la spieghi?

Pietro, mio amico d’infanzia, è un autodidatta, di mestiere fa l’idraulico, ma di psicanalisi ne sa quanto un docente universitario.

“Forse con questo ritorno al passato, attuo davvero una forma di… autoterapia! Magari provocata proprio dal rigetto dell’attualità. Guerre con decine di migliaia di bambini uccisi, un criminale e un paranoide posti a capo dei rispettivi paesi, il crollo di tutti i valori ! Mi rifugio in quegli anni, certo, mi ci rinchiudo con una gran voglia di buttare la chiave! Anni dove ogni giorno riservava una sorpresa! Siamo sulla Luna! È stata inventata la pillola! Abbiamo conquistato la libertà d’antenna contro il monopolio statale! Arrivano i Beatles! Sì al divorzio! Mettete i fiori nei vostri cannoni! Abbasso il principio di autorità di certi sburoni! E poi, la felicità vera, quella che si raggiunge solo attraverso l’impegno e la fatica… No come adesso che i ragazzi ottengono già tutto senza muovere un dito se si eccettua quello puntato sul cellulare… Tanto per far un esempio: un problema per noi, allora, era “dove farlo”, considerato che si poteva ottenere la patente per l’auto solo a ventuno anni, che anche a quella età gli studenti possedevano al massimo un motorino acquistato lavorando d’estate come aiuto bagnino, che i nostri padri, ammesso che l’auto ce l’avessero, col cavolo che ce la avrebbero prestata. Ci si ingegnava pertanto in vari modi. Per esempio per gli assatanati del famigerato Bar Azzurro di Piazza Tripoli c’era un moscone ancorato al largo, da raggiungere a nuoto con la nordica appena atterrata a Miramare… A Marina Centro si prediligevano i capanni di legno sulla spiaggia cui accedere tramite le chiavi degli amici più fortunati. Nelle ore pomeridiane c’erano anche i kamizake che ricorrevano ai canneti dell’Ausa (a quei tempi non ancora ricoperta) sfidando gigantesche zanzare-vampiro… A disposizione di tutti, ovviamente, il sabbione notturno… quando ci si poteva ancora distendere senza pericolo di essere rapinati… Ma anche lì c’era qualche problema.

”E allora dài! Spara un’altra poesia sull’argomento! Ma fallo senza pensarci troppo! Come viene viene!

Allora… vado?

Vai!

Un piccolo bagnino

che puntava una pila enorme

un riflettore, forse,

residuato dell’ultima guerra

gli disse che era vietato

farlo sul suo lettino

e perfino per terra.

Decisero allora

di andare via

e poiché l’acqua era calda

e la ragazza era salda…

… lo fecero a bagnomaria.

Giuliano Bonizzato