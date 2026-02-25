Riforma della giustizia, le ragioni del No: a Riccione arriva Debora Serracchiani

Appuntamento per venerdì 27 febbraio alle ore 18,00, presso la sala conferenze del Centro della Pesa di Riccione (Biblioteca comunale, in Viale Lazio 10), dove si terrà l’iniziativa di apertura della campagna elettorale referendaria per il NO, organizzata dal Partito Democratico in vista del referendum costituzionale del 22-23 marzo, che sarà sottoposto ai cittadini per la conferma o meno della riforma della giustizia varata dal Governo Meloni.

Saranno presenti all’incontro l’onorevole Debora Serracchiani (resp.le nazionale PD Giustizia), la dottoressa Marta Zavatta (magistrato del ‘Comitato dire no’), e la dottoressa Rossella Talia (già presidente del Tribunale di Rimini e Forlì, del ‘Comitato dire no’).

Si entrerà nel merito degli aspetti tecnici e politici riguardanti il referendum, di cosa cambierà in caso di vittoria del SI e soprattutto delle ragioni del NO. L’incontro sarà moderato dalla segretaria del Partito Democratico di Riccione Sabrina Vescovi e concluso dalla Vicesegretaria regionale del PD Emma Petitti e dall’On. Andrea Gnassi (Deputato PD).

Nel prossimo weekend prenderà il via anche l’attività informativa tramite banchetti organizzata dal Comitato del NO, al quale aderisce anche il PD, nei principali luoghi di aggregazione quali il mercato settimanale del venerdì, i supermercati il sabato e il mercato di San Lorenzo del lunedì.