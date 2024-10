Rimini, al cinema Fulgor per discutere di politica e tutela dei beni comuni

Una serata per confrontarsi su divese tematiche. Domani, alle ore 21, al Cinema Fulgor, l’associazione Cambia-Menti, parte integrante del tessuto culturale della città di Rimini, organizza un incontro aperto al pubblico che vedrà protagonisti Emma Petitti, Bobo Craxi e Roberto Zaccaria, in un dialogo che prende le mosse dall’articolo 9 della Costituzione Italiana.

Al centro del confronto, moderato dal professore Daniele Gualdi e introdotto dal saluto dell’assessore del Comune di Rimini Francesco Bragagni, ci saranno temi di estrema attualità: la promozione della cultura, la tutela dell’ambiente e l’impegno delle nuove generazioni per una società più equa e sostenibile.

L’articolo 9 della nostra Carta Costituzionale, che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, rappresenta il punto di partenza per una riflessione ampia sui valori di una politica che guardi al futuro. In un momento storico caratterizzato da sfide globali come il cambiamento climatico, la crescente disuguaglianza sociale e la crisi delle istituzioni democratiche, diventa sempre più urgente interrogarsi su come i principi costituzionali possano tradursi in azioni concrete di impegno civile.

L’incontro offrirà l’opportunità di approfondire il ruolo che la cultura e l’ambiente possono svolgere nella promozione di una società più inclusiva e partecipativa, dove i giovani, in particolare, sono chiamati a essere protagonisti del cambiamento. Verranno esplorate le possibilità di tradurre i valori costituzionali in politiche pubbliche che possano garantire un futuro più giusto, solidale e sostenibile per le nuove generazioni.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per partecipare attivamente a un talk che coinvolge temi cruciali per il nostro tempo. Grazie alla presenza di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna (e candidata alle prossime elezioni regionali) Bobo Craxi, politico e saggista, e Roberto Zaccaria, giurista e politico, il pubblico avrà la possibilità di confrontarsi con figure e personalità che da anni operano con dedizione per il bene comune.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni:

Associazione Cambia-Menti

Facebook: https://www.facebook.com/CambiaMentiOrganizziamoCulture

Telefono: 335 5421409

(Nell’immagine di apertura Bobo Craxi)