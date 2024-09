Rimini: al Cinema Tiberio “Gloria!” di Margherita Vicario

Da martedì 3 a giovedì 5 settembre, presso il Cinema Tiberio di Rimini, verrà proiettato il film Gloria! (2024) di Margherita Vicario, presentato in concorso alla 74ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino.

Grazie all’iniziativa nazionale CinemaRevolution 2024, il costo del biglietto sarà di soli 3,50€.

All’alba del 1800, l’istituto religioso Sant’Ignazio deve prepararsi a un evento storico: dal conclave veneziano emerge il nuovo Papa Pio VII, che per l’occasione visiterà tutte le chiese del Veneto e a Sant’Ignazio, in particolare, presenzierà a un concerto organizzato appositamente per lui.

A capo del coro composto da ragazze orfane cresciute nell’istituto c’è Perlina (interpretato dall’istrionico Paolo Rossi), il quale però è in crisi d’ispirazione e scarica la frustrazione sulle povere musiciste, oltre che sulla cameriera Teresa (Galatéa Bellugi), una ragazza che non parla ma possiede un grande talento musicale.

Con il concerto che si avvicina, saranno poco a poco le giovani a prendere in mano il destino dell’istituto per proporre una musica decisamente poco classica…

È un fulmine a ciel sereno questo esordio di Margherita Vicario, giovane attrice e cantante oltre che figlia d’arte, che offre alla scena cinematografica italiana una pellicola efficace nel porre questioni fondamentali come il nostro tempo, come appunto le battaglie femministe e il pieno riconoscimento dell’autorialità femminile.

Cinema e musica fanno evidentemente parte del suo DNA, tanto che la pellicola si è aggiudicata il Nastro d’argento per la Migliore colonna sonora realizzata dalla stessa Margherita Vicario insieme a Dade.

Un film scoppiettante che coinvolge il pubblico grazie alla sua carica sovversiva, capace di remixare il basso e l’alto, il classico e il contemporaneo.

BIGLIETTERIA

PROMO CinemaRevolution: 3,50€

PROGRAMMAZIONE

Martedì 03.09 – ore 21:00

Mercoledì 04.09 – ore 21:00

Giovedì 05.09 – ore 17:00 / 21:00

Edoardo Bassetti