Rimini: al Teatro degli Atti giovedì una serata di danza

Prosegue con una serata di danza giovedì 26 settembre sul palco del Teatro degli Atti la XXII edizione del Festival Voci dell’Anima, intitolato Gli Altri, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, ideato e promosso da Teatro della Centena con ResExtensa, in collaborazione con Comune di Rimini. L’edizione 2024 si realizza con il patrocinio dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e di FSC 2014/2020-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Unione Europea, Regione Puglia-Assessorato industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali, Piiil Cultura in Puglia. In collaborazione con Ermo Colle, Segnali di Vita, Hotel Villa Lalla, La Fiaschetteria del Re e con il sostegno di Logica.

La serata avrà inizio alle ore 20.30 con le voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, con Michele Paglia ai suoni, nella programmazione di “Animali da Palco”, in cui gli spettacoli del Festival saranno introdotti davanti ad un leggio e quattro scritti, interpretando le ‘creature ribelli’ dalla poesia italiana alle lingue dialettali, dalla poesia alla canzone di protesta, dagli isolati ai maledetti di qualsiasi lingua e paese. Anche quest’anno si darà libero spazio alle voci di giovani del territorio che interpreteranno, alcuni per la prima volta, gli autori scelti per ciascuna serata o dei quali verranno recitati degli scritti poetici e non.

Tre gli spettacoli che si succederanno dalle ore 21: “Splendore” di Spazio Continuum, “Pink Lady” di Rosalie Wanka e “Sale Q.B.” di Templetheater.

“Splendore” di Spazio Continuum è uno spettacolo di danza Butoh di e con Kea Tonetti e musica dal vivo di Tivitavi. Come sotto un incantesimo viviamo dietro al velo di “Maya”, che nasconde l’essenza delle cose, ipnotizzati da idee illusorie che generano desiderio, avversione o paura. Un cigno bianco, ferito, dimentico del suo splendore, muore e sembra urlare: qual è il mio nome? Rimuovere il velo è ricordare che lo Spirito è in ogni cosa ed è eterno.

Cosa c’è dietro al nostro ‘essere’ sociale, l’avatar che porta il nostro nome? Chi è disposto a guardare dietro a tutto il patetico, assurdo, divertente e inutile stato umano? Rosalie Wanka in “Pink Lady”, Premio Theater Schwere Reiter 2021 – Monaco di Baviera, gioca questi elementi con ironia e humour creando una danza che non si preoccupa di definire se stessa.

“Sale Q.B.” di Templetheater, con Martina Monaco, da un’idea di Eva Raguzzoni, vede una donna sola in cucina alle prese con la semplice e confortante esecuzione di una ricetta dal vivo ma quelli che avevano l’aria di essere confortanti passaggi misurabili e nominabili finiscono per diventare parole per dire altro. E a poco a poco iniziano a filtrare pensieri…

Info e prenotazioni:

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42, Rimini

Orario spettacoli: dalle ore 20.30 alle 23 (con accesso a inizio serata o tra uno spettacolo e l’altro).

Biglietto unico per l’intera serata: 1 euro

333 8870576

teatrodellacentena@pianoterra.org

FB @Voci dell’Anima 2024

In copertina: “Splendore” di Spazio Continuum