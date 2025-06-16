Rimini: al via il concorso “Nuove Idee Nuove Imprese”

Con l’avvio della prima fase di formazione gratuita, è entrata nel vivo l’edizione 2025 del concorso Nuove Idee Nuove Imprese. Sono 110 i progetti iscritti al percorso e 153 i partecipanti (96 uomini e 57 donne), con un’età che va dai 22 ai 75 anni, a dimostrazione del fatto che le buone idee non hanno età. Il 35% dei progetti è stato presentato da un capogruppo donna, in aumento rispetto al 28% dell’edizione precedente.

La maggior parte dei partecipanti – il 68% – proviene dall’Emilia-Romagna, con la Provincia di Rimini a farla da padrone con 34 partecipanti, seguita da Forlì-Cesena con 25, da Bologna con 19 e da Ravenna con 15. Diciassette gli iscritti che provengono dalla Repubblica di San Marino. A livello di Regioni seguono le Marche, con 9 partecipanti, il Lazio con 6, Puglia, Lombardia e Piemonte con 4, mentre sono siciliani, più precisamente della Provincia di Catania, i due partecipanti che provengono da più lontano.

Il 35% dei partecipanti ha un’età che va dai 25 ai 34 anni, il 21% rientra nella fascia 35-44 anni e il 16% in quella 45-54 anni, mentre il 13% ha dai 18 ai 24 anni.

Dopo diverse edizioni in cui a farla da padrona sono stati i progetti che operano nel campo dei servizi informatici e della produzione di software, in questa edizione tornano protagoniste le idee innovative nel campo del turismo, che rappresentano il 22% del totale. I servizi informatici rappresentano comunque il 15%, così come l’aggregato sanità/istruzione (ricerca scientifica e sviluppo, servizi di assistenza sanitaria e sociale, istruzione, formazione e corsi sportivi e ricreativi). Diversi (7%) anche i progetti che riguardano il commercio e l’e-commerce.

IL PERCORSO FORMATIVO

La prima fase, aperta a tutti gli iscritti, ha preso il via martedì 10 giugno presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna, con una lezione a cura di Ugo Mendes Donelli. Il percorso è pensato per fornire strumenti concreti di orientamento e supporto allo sviluppo dell’idea imprenditoriale.

I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con casi aziendali di successo e ricevere supporto personalizzato da parte di docenti esperti.

Al termine della prima fase, i progetti selezionati potranno accedere alla seconda fase del percorso, focalizzata sulla redazione del business plan.

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