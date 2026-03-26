Rimini, al via un weekend tra visite guidate e mostre d’arte

Nel weekend di fine marzo Rimini offre un ricco calendario di eventi culturali, tra visite guidate e mostre d’arte. Domenica 29 marzo, i Musei di Rimini propongono un affascinante viaggio nel tempo con la visita guidata “Alla scoperta della Rimini sotterranea“. L’itinerario offre l’opportunità di ammirare le aree archeologiche di Piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Il percorso si snoda tra la celebre Domus del Chirurgo, che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità appartenuto a un medico venuto da lontano, e i resti emersi durante la ricostruzione del teatro. Quest’ultima area rivela un inedito spaccato della Rimini antica, raccontando la storia della città dal IV secolo a.C. fino all’Ottocento.

Sempre domenica 29, il Borgo San Giuliano svela i suoi segreti con Street Art e tradizioni nel Borgo San Giuliano, una passeggiata, a cura di VisitRimini, tra i vicoli colorati dai famosi murales che ne decorano le facciate. Questa visita, dedicata alla street art e ai personaggi iconici del quartiere, come l’indimenticabile Federico Fellini, vedrà la partecipazione speciale dell’artista Agim Sulaj. Sarà un’occasione per scoprire i dettagli meno noti di questo antico borgo di pescatori, oggi cuore pulsante della creatività riminese, attraverso una narrazione che intreccia arte contemporanea e radici popolari.

Il calendario culturale è impreziosito da numerose esposizioni in corso. Ai Palazzi dell’Arte, la mostra Riviera Dream Vision celebra i 75 anni della moda romagnola attraverso un viaggio multimediale tra capi iconici e realtà aumentata. Il genio di Federico Fellini è invece protagonista al Palazzo del Fulgor con due esposizioni prorogate fino al 6 aprile: La musica di Fellini e Le magie di Federico Fellini, che approfondiscono l’universo del regista riminese tra dischi rari e scatti fotografici d’archivio di Deborah Beer. All’Ala Isotta di Castel Sismondo prosegue, inoltre, fino al 6 aprile It’s All True, la personale di Dario Campana, a cura di Patrizia Pacia, realizzata in collaborazione con il Collettivo Primo Piano e arricchita dalle videoinstallazioni di Leonardo Gasperoni e Lorenzo Muccioli.

Ma il weekend si apre già venerdì 27 marzo con un compleanno per RiminiTerme, il centro termale dotato di servizi per il benessere, che sorge direttamente sulla spiaggia di Rimini. La struttura situata a Miramare, punto di riferimento per la talassoterapia e le cure marine, celebra 50 anni di attività con uno speciale Open Day e per l’occasione presenterà presentato un nuovo impianto inalatorio e accoglierà il pubblico con visite guidate alla scoperta dei servizi termali affacciati sull’Adriatico. La giornata di festa culminerà alle 16:30 con il taglio della torta celebrativa, invitando tutti a riscoprire questo punto di riferimento per la salute e il benessere.

Ecco le visite guidate in dettaglio:

domenica 29 marzo 2026

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 11 A pagamento Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 29 marzo 2026

C.so d’Augusto 152 – Rimini

I murales del Borgo raccontati dall’artista

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un particolare tour guidato dedicato ai Murales del Borgo San Giuliano.

Assieme ad una guida turistica si va alla scoperta dei segreti di questo antico quartiere e degli antichi mestieri delle persone che qui abitavano: non solo pescatori ma tantissimi artigiani.

Un’immersione nel mondo di Federico Fellini e dei tanti “fermo immagine” che qui, in queste vie di case dipinte, raccontano il cinema di Fellini e personaggi iconici della città.

Si scopriranno la street art con ospiti di eccezione: gli artisti che li hanno realizzati.

Vi racconteranno delle loro opere, di come le hanno ideate e della loro vita di artisti a Rimini.

Il primo appuntamento vede la partecipazione dell’artista Agim Sulaj.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/332108-i-murales-del-borgo-raccontati-dallartista/

ALTRE ESPERIENZE…

venerdì 27 marzo 2026

Rimini Terme, viale Principe di Piemonte, 56 – Miramare di Rimini

Open Day a RiminiTerme

RiminiTerme celebra i suoi 50 anni con una giornata speciale.

Situato direttamente sulla spiaggia tra Rimini e Riccione, il centro termale offre trattamenti di talassoterapia, cure con acqua marina e acqua termale, e servizi di benessere.

Nel corso degli anni si è evoluto in una struttura moderna che combina terapie tradizionali, fisioterapia, riabilitazione e un’area dedicata al relax e ai trattamenti estetici nella Beauty Spa con vista mare.

Il momento culminante della giornata è previsto alle 16.30, quando si terrà il taglio della torta celebrativa per festeggiare insieme i 50 anni di attività.

Durante l’evento è possibile partecipare a visite guidate, accompagnati dallo staff, per scoprire gli spazi e i servizi, in un luogo che rappresenta un punto di riferimento per salute e benessere sulla Riviera.

Orario: dalle ore 15.30 alle ore 17 Info: 0541 424011 https://riminiterme.com/compleanno-di-riminiterme-e-inaugurazione-nuovo-reparto-inalatorio/

LE MOSTRE in corso

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell’Arte Rimini – Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari – 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “ITINERARI DI MODA. STORIE, CODICI, IMMAGINARI” un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L’iniziativa celebra la storia, lo stile e l’innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L’esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell’alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Ai Palazzi dell’Arte si potranno ammirare una selezione di capi iconici, calzature storiche e materiali documentari (disegni, fotografie, audiovisivi) provenienti dagli archivi dei dieci marchi di fama internazionale con origine romagnola.

Il percorso espositivo include installazioni multimediali interattive che impiegano interfaccia virtuale ed intelligenza artificiale, realtà aumentata e ambienti immersivi per valorizzare i processi creativi e comunicativi del Made in Italy in dialogo con l’iconografia storica di Rimini.

In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977

Info: www.rivieradreamvision.com/ info@rivieradreamvison.it



fino al 6 aprile 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

La musica di Fellini

In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns. Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano.

La mostra presenta inoltre due preziosi 78 giri del 1938-1939, contenenti canzoncine composte e interpretate in quegli anni: I cinque Baeki’se La cavalcata dei cinque, entrambe scritte da Odoardo Spadaro.

Non esiste una prova definitiva che il “Fellini” indicato nei crediti dei due dischi sia il futuro regista, ma diversi indizi lo rendono plausibile: entrambe le registrazioni sono prodotte da Cetra, etichetta dell’EIAR per cui lavorò anche Fellini, e il motivo de I cinque Baeki’s riemerge, con testo parzialmente modificato, nella celebre sequenza del teatro della Barafonda con l’esibizione dei tre becchini in Roma.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/

fino al 6 aprile 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Le magie di Federico Fellini

In collaborazione con Cinemazero di Pordenone al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”, accompagnata da un catalogo con contributi di Marco Bertozzi e Andrea Crozzoli.

Le immagini, ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini, riaffiorano dopo un lungo silenzio e tornano oggi a produrre senso grazie all’accordo tra il Fellini Museum e, per l’appunto, Cinemazero di Pordenone.

Organizzata in tre sezioni – “Il regista, Fellini”, “F come facce” e “M&M, Masina e Mastroianni” – la mostra attraversa i set de ‘La città delle donne’, ‘E la nave va’ e ‘Ginger e Fred’, restituendo uno sguardo dall’interno sull’ultimo cinema di Fellini, nel dialogo tra invenzione, tempo e consapevolezza del congedo che troverà una dichiarazione esplicita in ‘Intervista’.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/

fino a a lunedì 6 aprile 2026

Ala Isotta di Castel Sismondo – Rimini centro storico

It’s All True

Mostra personale di Dario Campana, a cura di Patrizia Pacia, realizzata in collaborazione con il Collettivo Primo Piano.

Il progetto espositivo include anche le videoinstallazioni di Leonardo Gasperoni e Lorenzo Muccioli.

Orario: 10:00–13:00 e 16:00–19:00. Lunedì 30 marzo la mostra resterà chiusa. Info: www.facebook.com/PrimoPianoArtGallery

fino al 6 aprile 2026

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare

Un viaggio tra storia, comunità e paesaggi prende vita nella Sala Teche del Museo della Città di Rimini. La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei. Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.

La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.

Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it

fino al 10 maggio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Nodo di Dara

Viaggio fotografico di Elisabetta Acquaviva sulla metamorfosi della donna. Un progetto che racconta, attraverso ritratti intensi e autentici, la forza e la trasformazione delle donne in una fase importante della loro vita. Le immagini esplorano il tema della metamorfosi femminile, dando voce a esperienze, emozioni e identità in evoluzione. Sabato 28 marzo si tiene un laboratorio dal titolo ‘Il Piacere in Menopausa’ dalle ore 10 alle ore 12:30 con Chiara Gregori; a pagamento su prenotazione al link: https://ilnododidara.com/eventi/

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19 Ingresso libero

Info: https://www.museicomunalirimini.it



fino al 28 marzo 2026

Rimini, Galleria Zamagni, via Dante Alighieri n. 29-31

Fango e Velluto

La Galleria Zamagni di Rimini ospita la mostra personale dell’artista e storico dell’arte Massimo Pulini. L’esposizione, curata da Leonardo Regano, presenta una serie di opere recenti focalizzate sul contrasto materico tra il fango e il velluto. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso tre filoni principali:

Iconografia mitologica: figure di ninfe e divinità legate agli elementi naturali.

Paesaggio appenninico: una rilettura del territorio inteso come scenario di eventi geologici e cosmici.

Tematiche temporali: opere dedicate all’eclissi e a orologi da tavolo, volte a indagare la percezione soggettiva del tempo.

La tecnica adottata dall’artista utilizza fango prelevato dalle zone colpite dalle alluvioni in Romagna del 2023 e 2024, applicandolo su superfici di velluto. Questa scelta tecnica mira a integrare l’esperienza reale del territorio con la tradizione pittorica barocca, giocando sul contrasto tra l’opacità della terra e la lucentezza del supporto tessile.

Orario: dal lunedì al sabato, 9:00–13:00 e 16:00–19:30. Domenica: apertura su appuntamento

Info: www.zamagniarte.it/mostra/fango-e-velluto/

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: info@riminipalacongressi.it

Ingresso libero su prenotazione Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/