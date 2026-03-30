Rimini, al via una settimana di Pasqua tra cultura, sport e tradizione

Manca una settimana a Pasqua e la città di Rimini propone una serie di eventi che spaziano dallo sport agli eventi dedicati al cibo di strada, dai tour in città ai Musei aperti, dai mercatini ai Parchi tematici della Riviera Romagnola.

Si parte dal rito collettivo che a Rimini è sinonimo di vacanza pasquali: dal 4 al 6 aprile si tiene il Paganello, torneo internazionale di Beach Ultimate frisbee che si svolge sulla spiaggia di Marina Centro. L’evento, che quest’anno adotta il tema “Conspiracy”, vede squadre da tutto il mondo sfidarsi in partite e gare fino alle finali del lunedì. La manifestazione celebra il fair play e la passione sportiva, e trasforma la spiaggia in un vero e proprio palcoscenico di sport e spettacolo.



Sul fronte gastronomico, il Parco Marecchia accoglie dal 3 al 6 aprile lo Streeat® Food Truck Festival, una manifestazione dedicata alla cultura del cibo di strada artigianale con una selezione di prodotti locali e nazionali.

La tradizione pasquale si divide tra la dimensione spirituale e quella conviviale. La sera del Venerdì Santo (3 aprile) si tiene la tradizionale Via Crucis, un percorso di spiritualità organizzato dall’Associazione “Amici di CL” che si snoda dall’Arena Francesca da Rimini fino al Tempio Malatestiano. Il Lunedì di Pasqua (6 aprile) torna invece il Somar Lungo, una biciclettata che collega Marina Centro al Santuario delle Grazie a Covignano: una gita fuori porta, che ha origini antichissime. L’iniziativa prevede racconti sulla storia locale e si conclude con un momento di convivialità.

L’offerta culturale si concentra in diversi luoghi della città con proposte di cultura, cinema, musica e teatro.

Durante i giorni festivi, i poli culturali di Rimini, come il Fellini Museum, il Museo della Città e il Teatro Galli, restano aperti con collezioni, mostre e visite guidate. Il Lunedì di Pasqua sono previsti percorsi specifici alla scoperta di Castel Sismondo e della storia del Teatro ottocentesco (ore 11, previa prenotazione), mentre sabato 4 e lunedì 6 aprile sono previste delle visite guidate che spiegano il percorso espositivo della mostra Riviera Dream Vision, ospitata ai Palazzi dell’Arte (prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/event/rivieradreamvision) che celebra i 75 anni della moda romagnola attraverso un viaggio multimediale tra capi iconici e realtà aumentata. Il genio di Federico Fellini è invece protagonista al Palazzo del Fulgor con due esposizioni prorogate fino al 6 aprile: La musica di Fellini e Le magie di Federico Fellini, che approfondiscono l’universo del regista riminese tra dischi rari e scatti fotografici d’archivio di Deborah Beer. All’Ala Isotta di Castel Sismondo prosegue, inoltre, fino al 6 aprile It’s All True, la personale di Dario Campana, a cura di Patrizia Pacia, realizzata in collaborazione con il Collettivo Primo Piano e arricchita dalle videoinstallazioni di Leonardo Gasperoni e Lorenzo Muccioli.



Durante la settimana la Cineteca comunale ospita gli incontri dal titolo Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci, dove si esplorano i mestieri del cinema accompagnati da immagini, clip e fotografie, offrendo un viaggio appassionante tra segreti e curiosità: dalla sceneggiatura ai costumi, dalla coreografia alla musica. In particolare, il 31 marzo si approfondiscono i costumi e il trucco nel cinema, mentre il 7 aprile si spiega come la danza e la coreografia siano elementi fondamentali, protagonisti anche nelle scene dei film di Fellini.

Il focus sul cinema continua con le consuete rassegne cinematografiche presso il Cinema Fulgor.



Il programma teatrale propone inoltre “Lettere a Bernini“, che ripercorre un intenso momento di confronto tra il grande artista e la sua epoca, in un drammaturgico monologo ambientato nel Seicento, ma con uno sguardo che parla anche dei tempi moderni (2 aprile al Teatro Galli). Lo spettacolo è inserito nel progetto “Teatro no limits” con audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti.



Il 1° aprile al Teatro degli Atti va in scena un concerto che unisce jazz e musica classica, con un quartetto spagnolo-danese e l’orchestra d’archi del Conservatorio Maderna Lettimi, in collaborazione con Rimini Jazz Club. La serata ruota attorno all’esecuzione di Focus di Eddie Sauter, reinterpretata dal quartetto in una versione arricchita, creando un affascinante incontro tra i due generi. L’evento mette in luce giovani talenti, unendo tradizione e innovazione musicale in un’unica esperienza.

Per la rassegna Libri da queste parti, dedicata alla presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga, venerdì 3 aprile sarà ospite alla Sala della Cineteca Comunale Marino Bonizzato, in dialogo con Marco Moretti e Moreno Neri e letture di Angelo Trezza.

Nei giorni di festa a Rimini si può passeggiare tra le bancarelle della mostra mercato Artigiani al Centro, che si tiene il 5 e 6 aprile in piazza Tre Martiri. Qui, artigiani e creativi presentano pezzi unici fatti a mano con materiali come legno, metallo, tessuti e argilla, offrendo un’occasione per scoprire e acquistare oggetti di design e di arte contemporanea.

Per i più piccoli, giovedì 2 aprile, il Palazzo del Fulgor ospita “Giocolieri di carta”, un laboratorio per bambini curato da Patrizia Magnani per il Fellini Museum. L’attività propone un percorso creativo tra il mondo di Federico Fellini e l’arte di Toulouse-Lautrec, dove i partecipanti potranno dare vita a figure del circo e mondi fantastici.

Laboratori aperti a tutti si possono trovare all’ex cinema Astoria con eventi che spaziano dalla danza al teatro, dalla creatività e alla musica. Sabato 4 aprile viene proposto l’opening act dei Fouché e Bocca, una serata per gli amanti della musica dal vivo e della scena indipendente in un connubio di suoni energici e un’atmosfera dedicata alla scoperta di nuovi talenti.

Durante la settimana è possibile partecipare anche agli incontri informativi sui temi della salute e della genitorialità, mentre ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche i Parchi divertimento di Fiabilandia e Italia in miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica, con tante novità per grandi e piccoli (info: www.riminiturismo.it/notizie/pasqua-riaprono-i-parchi-tema-della-riviera). Inoltre, a partire dal weekend pasquale (sabato 4 aprile), la grande Ruota panoramica, che da oltre dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare in piazzale Boscovich, sul ,porto di Rimini, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera, passando per l’entroterra e il mare.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

martedì 31 marzo, 7 aprile 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci

Quattro appuntamenti dedicati, in sequenza, alla Sceneggiatura (martedì 24 marzo), ai Costumi e Trucco (martedì 31 marzo), alla Coreografia (martedì 7 aprile) e alla Musica (martedì 14 aprile), altrettanti pilastri indispensabili alla costruzione di qualsiasi opera cinematografica. I prossimi appuntamenti:

>martedì 31 marzo: Costumi e Trucco, nel cinema riuniti in un unico reparto sotto la guida del costumista. Se nella vita comune “l’abito non fa il monaco”, nei film è esattamente il contrario, sono proprio i costumi e il trucco a definire il personaggio fin dalla sua prima apparizione, e a consegnarlo per sempre all’immaginario collettivo.

>martedì 7 aprile: La Coreografia è l’arte primigenia dello spettacolo, nata millenni fa nell’antica Grecia attorno all’altare di Dioniso. La danza è presente in quasi tutti i film di Fellini; il regista ritagliava sempre occasioni di ballo per Giulietta Masina, dotata di talento naturale. Le sequenze coreografiche sono costanti delle sue storie: fino a Ginger e Fred, dove due guitti ballerini di tiptap danno l’addio alle scene.

Le conversazioni, di un’ora e mezza ciascuna, vengono illustrate e arricchite da un dovizioso repertorio di immagini, clip, fotografie, disegni. Una cavalcata appassionante tra segreti e bugie di quella Settima Arte a cui non sappiamo rinunciare.

Gli incontri sono sostenuti dal progetto 𝗥𝗘𝗘𝗟 del Programma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮–𝗖𝗿𝗼𝗮𝘇𝗶𝗮 2021–2027, iniziativa di cooperazione culturale che vede come partner Fondazione Apulia Film Commission (Lead Partner), Città di Venezia, Istrian Cultural Agency, Art-kino, Public Institution Dubrovnik Cinemas e il Comune di Rimini.

Ore 17. Ingresso libero. Info: https://fellinimuseum.it/mestieri26/

giovedì 2 aprile 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Lettere a Bernini

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 – Turno D

Lettere a Bernini si svolge interamente in un giorno d’estate dell’anno 1667, esattamente il 3 agosto. Attraverso una drammaturgia in cui la voce monologante dell’attore e quella di Bernini si rincorrono e sovrappongono senza soluzione di continuità a generare sulla scena, come scolpendo nel vuoto, presenze, figure e ricordi, l’opera di Martinelli mostra un Seicento che parla di noi, sospeso tra il secolo della Scienza nuova e l’attuale imbarbarimento, sempre più incombente.

Teatro no limits: Giovedì 2 aprile alle ore 21 Spettacolo audiodescritto per non vedenti e ipovedenti.

Ore 21 – TURNO D Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

venerdì 3 aprile 2026

Rimini, centro storico

Via Crucis del Venerdì Santo

La sera del Venerdì Santo, 3 aprile, il centro storico di Rimini si trasforma in un suggestivo percorso di riflessione e spiritualità con la tradizionale Via Crucis organizzata dall’Associazione “Amici di CL”.

Il cammino inizia alle ore 20:30 dall’Arena Francesca da Rimini, ai piedi di Castel Sismondo, per poi snodarsi attraverso il cuore antico della città. Il corteo toccherà Piazza Malatesta e Piazza Cavour, dove la Croce farà tappa sotto i portici tra il Teatro Galli e Palazzo Garampi. La processione proseguirà poi verso Porta Montanara, attraversando via Bonsi e via Garibaldi, in un itinerario che ricalca i confini della Rimini romana. Dopo una sosta in Piazza Tre Martiri, presso la settecentesca Cappellina dei Paolotti, i fedeli percorreranno via IV Novembre per concludere la celebrazione all’interno del Tempio Malatestiano. L’arrivo in Cattedrale è previsto tra le 22:30 e le 22:40.

All’evento partecipa il Vescovo di Rimini, S.E. Monsignor Nicolò Anselmi.

da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2026

Parco XXV Aprile (parco Marecchia) – Rimini

Streeat® Food Truck Festival

Rimini si prepara ad accogliere il festival del cibo di strada di qualità, con i migliori Food Truck, che promuovono la cultura enogastronomica itinerante puntando sulla qualità artigianale e sulla valorizzazione dei prodotti locali e nazionali.

Per 4 giorni i Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità, fra ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie. Il tutto è accompagnato da birre artigianali e musica.

Durante l’arco della manifestazione si terranno anche diverse attività culturali e ludiche, tra cui workshop con le eccellenze gastronomiche locali e nazionali, tutte a partecipazione gratuita.

segui anche su www.facebook.com/streeatfoodtruckfestival

Orario: venerdì 3 Aprile: 18:00 – 01:00; sabato 4 Aprile: 11:00 – 01:00; domenica 5 Aprile: 11:00 – 01:00; lunedì 6 Aprile: 11:00 – 00:00

Ingresso gratuito Info: www.streeatfoodtruckfestival.it/

da sabato 4 a lunedì 6 aprile 2026

Rimini Marina Centro, dal bagno Nettuno al bagno 60

Paganello

Torneo Internazionale Beach Ultimate – XXXV edizione dal titolo Paganello Conspiracy

Per il week-end di Pasqua Rimini viene presa d’assedio dai ‘dischi volanti’ del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia.

Anche quest’anno si prevede una grande edizione, con oltre 156 squadre da tutto il mondo e oltre 2300 partecipanti. Sulla spiaggia di Rimini si sfideranno giocatori che arrivano direttamente da Italia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Stati Uniti d’America, Arabia Saudita, Austria, Polonia, Singapore, Danimarca, Isole Vergini Americane, Libano, Spagna, Ucraina, Repubblica Ceca, Francia, Finlandia, Belgio, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Colombia, Paesi Bassi, Egitto, Canada, Kuwait, Turchia. Il Paganello, con la sua storicità e peculiarità, è diventato infatti un appuntamento immancabile per tutta la comunità frisbistica mondiale.

Quest’anno il tema scelto per l’evento (volutamente provocatorio) è “Cospiracy”, un’interpretazione ironica che celebra la “cospirazione positiva” di migliaia di atleti uniti dalla passione sportiva per il frisbee e il fair play, nello Spirit of the Game.

Per questa edizione saranno presenti le divisioni maschili, miste e femminili più forti del panorama del gioco con il disco, con una larga partecipazione di squadre americane che gareggiano nelle competizioni più alte del mondo. Verranno infatti ospitate le Fury, le campionesse nella categoria femminile da San Francisco e tante altre.

Si potrà assistere anche a esibizioni “freestyle”, la disciplina più spettacolare ed artistica con il disco a ritmo di musica che coinvolgeranno il pubblico curisoso.

Quest’anno, il Paganello occuperà più di 1 km di spiaggia, compresa dal bagno 30 fino al bagno 60 circa, che ospiterà decine di campi di gioco, il tradizionale Villaggio Paganello e la Grande Arena Centrale allestita al Bagno 42, in Piazzale Marvelli, dove verranno disputate le partite più importanti e le finali di tutte le categorie il Lunedì di Pasqua.

Venerdì 3 aprile, Welcome Party in spiaggia destinato ai giocatori dalle ore 20, mentre la Cerimonia di premiazione si terrà il Lunedì di Pasqua, dalle ore 16.30.

Orario: gare dalle 9 di mattina al tramonto Info: www.paganello.com

lunedì 6 aprile 2026

Rimini, da piazzale Fellini al Santuario delle Grazie

Somarlungo

Somar Lungo, la tradizionale scampagnata del Lunedì di Pasqua al Santuario delle Grazie di Covignano, torna in occasione del giorno di Pasquetta. L’evento che risale agli inizi dell’Ottocento è ora arrivato alla diciottesima edizione. La storica biciclettata che unisce sport, devozione e cultura quest’anno sarà dedicata alla scoperta dei “Monumenti di Rimini”, accompagnata dal racconto di un relatore esperto lungo il percorso. I partecipanti potranno riscoprire la storia cittadina partendo da Marina Centro (viale Vespucci, fronte Caffè Pascucci). L’itinerario toccherà il monumento a Capitan Giulietti al porto, per poi attraversare il cuore della città tra Piazza Ferrari, Piazza Cavour, Parco Cervi e Parco Fabbri. La mattinata si concluderà intorno alle ore 13:00 con l’arrivo al Santuario delle Grazie dove, dopo la visita guidata, i ciclisti saranno accolti dal caloroso saluto e dall’ospitalità degli Alpini delle sezioni di Rimini e Cesena. L’iniziativa è a cura dell’Associazione ‘Zeinta di Borg’.

Orario: Ritrovo alle ore 8:30. Partenza ore 9:00 Ingresso gratuito Info: www.commerciantirimini.it/

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 7 aprile 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>30 marzo 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller dance – a cura di Roller Dance Rimini

>31 marzo 17:00 – 19:00 Strani ma veri! – Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno – Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti – Mulino di Amleto

>4 aprile 21:30 – 00:00 “Girless” opening act: Fouchè + Bocca – Tafuzzy Records (Concerto)

>6 aprile 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

>7 aprile 17:00 – 19:00 Strani ma veri! – Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno – Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti – Mulino di Amleto

21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà – Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti – Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria?

lunedì 30 marzo 2026

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. Gli appuntamenti della settimana:

>Percorso “Una rete per chi assiste” – Nodo Sud Monte presso il centro di Via Bidente, 1/P,

lunedì 30 marzo (16.30 – 18.30) L’equilibrio del caregiver con lo Psicologo di comunità.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info:www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute

lunedì 30 marzo 2026

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

Il prossimo appuntamento:

> lunedì 30 marzo

Tutti gli uomini del Presidente (V.O. sott. ita) di Alan J. Pakula – uno dei casi più celebri nella storia del giornalismo investigativo

Ore 21 Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 14, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>martedì 31 marzo

I vitelloni

di Federico Fellini (Italia 1953, 103′)

Ore 14.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14

Info: http://fellinimuseum.it/

martedì 31 marzo 2026

Sedi varie – Rimini

Adolescenti e genitori: attraversare le fatiche, valorizzare le risorse

Incontri organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e l’Associazione Teatrale Alcantara.

Un progetto che si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori di ragazze e ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale, con l’obiettivo di offrire spazi di riflessione, confronto e approfondimento sulle trasformazioni che attraversano i giovani e sulle sfide educative che coinvolgono il mondo adulto. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 31 Marzo 20:45 Quando l’ansia prende spazio: segnali, cause e bisogni evolutivi

>martedì 14 Aprile 20:45 Dall’ansia alle risorse: come aiutare i giovani a fronteggiare le difficoltà

A cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta e Ilenia Mussoni, psicologa. Al Centro per le Famiglie, Piazzetta dei Servi 1. Partecipazione gratuita su iscrizione a partire da mercoledì 25 Marzo

Info: 0541 793860. Ingresso gratuito www.facebook.com/centrofamiglierimini/

martedì 31 marzo 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini

L’ultimo spettacolo

Film documentario di Andrea Morabito alle ore 18 e alle ore 20.30 (la proiezione delle ore 20.30 vede ospite in sala il regista). Nel 2010, a Cagliari, il volontario della Lav (Lega antivivisezione) Roberto Corona, insieme ad altri attivisti, filma gli animali del circo Martin e denuncia le drammatiche condizioni in cui versano. Il percorso giudiziario, preso in carico dai responsabili della Lav e sottoposto alla giustizia italiana, si è protratto fino al 2024 e ha visto una condanna in Cassazione per i proprietari del Circo Martin. Una testimonianza civile si è così trasformata in un clamoroso precedente, portando finalmente alla luce lo sfruttamento degli animali a scopi ricreativi di dubbio gusto ed efficacia.

Organizzato da dnA-Animal Freedom-Casa Madiba

Ingresso a pagamento. Info: www.cinematiberio.it

martedì 31 marzo 2026

Casa Ludica A Good Game Space, via Bramante, 10 (2° piano) – Rimini

Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi

Percorso formativo gratuito a Rimini per genitori, insegnanti ed educatori su educazione digitale, social media e videogiochi per bambini 6-11 anni, condotto da esperti.

Il Centro per le Famiglie di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini, propone un percorso formativo intitolato “Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi” rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di bambini dai 6 agli 11 anni. Composto da cinque incontri tematici, il percorso mira a aiutare gli adulti a comprendere il mondo digitale dei minori, evidenziando rischi e potenzialità, e fornendo strumenti pratici per un utilizzo consapevole di social media e videogiochi. Gli incontri si terranno presso la Casa Ludica A Good Game Space a Rimini, tra gennaio e maggio e possono essere frequentati singolarmente o tutti insieme.

Gli incontri sono condotti dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta e consulente del Centro per le Famiglie, e dalla dott.ssa Elena Lucarella, psicologa del Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, operativa all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

La partecipazione richiede iscrizione, contattando il Centro per le Famiglie.

Il prossimo appuntamento:

>31 Marzo ore 18.00–20.00: Navigare tra i social… ma quali?

Ore 18 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

dal 31 marzo al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Laboratori di ‘Officina Gambalunga’

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest’anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>LA CARTA CHE NARRA: martedì 31 marzo e 7, 14, 21, 28 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di poesia a cura di Sabrina Foschini, un viaggio di parole nel simbolo attraverso la scrittura poetica;

>SCRIVERE L’OMBRA: mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di scrittura a cura di Lorenza Ghinelli, un corso per mettere meglio a fuoco il proprio immaginario e potenziare la scrittura, attingendo dai diversi generi letterari;

>DALLA VIGNETTA ALLA RIVISTA: venerdì 10, 17 e 24 aprile; 8, 15 e 22 maggio, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di fumetto a cura di Niccolò Tonelli, lezioni per dilettanti e appassionati, per imparare ed esercitare le basi della narrazione a fumetti;

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 4, 11, 18 e 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare

mercoledì 1 aprile 2026

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Focus Rimini

Il Conservatorio Maderna Lettimi propone In collaborazione con Rimini Jazz Club, un concerto che unisce jazz e musica classica.

Sul palco, il quartetto spagnolo-danese formato da Pedro Cortejosa al sax tenore, Arturo Serra al vibrafono, Javier Delgado al contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla batteria, si esibisce insieme all’orchestra d’archi del Conservatorio Maderna-Lettimi, diretta da Duccio Bertini.

La formazione orchestrale comprende giovani talenti come Emily Zattini, Beatrice Chiavacci, Yun Lio ai violini, Paolo Chiavacci e Gabriele Gardini alle viole, Elin Foolady e Baran Sohrabi ai violoncelli, con Matteo Idà al contrabbasso e Daniele Sabatani alle percussioni.

Il cuore della serata è l’esecuzione di “Focus”, capolavoro del “Third Stream” di Eddie Sauter, un’opera in sette movimenti scritta nel 1961 per Stan Getz.

Per questa occasione, “Focus” viene riproposto in una versione rivisitata dal quartetto, creando un affascinante incontro tra jazz e musica classica orchestrale.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.madernalettimi.it/eventi/focus-rimini

giovedì 2 aprile 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Laboratori per bambini

Il Fellini Museum organizza dei laboratori per bambini a Palazzo del Fulgor a cura di Patrizia Magnani. L’appuntamento della settimana:

>Giovedì 2 aprile

Giocolieri di carta

Il mondo visionario di Federico Fellini e l’arte vibrante di Toulouse-Lautrec condurranno i bambini in un viaggio magico popolato di personaggi bizzarri, clown, acrobati e giocolieri per dar vita a mondi impossibili. Info e prenotazioni: 333 6535566 patriziamagnani11@gmail.com

I laboratori sono sostenuti dal progetto 𝗥𝗘𝗘𝗟 del Programma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮–𝗖𝗿𝗼𝗮𝘇𝗶𝗮 2021–2027, iniziativa di cooperazione culturale che vede come partner Fondazione Apulia Film Commission (Lead Partner), Città di Venezia, Istrian Cultural Agency, Art-kino, Public Institution Dubrovnik Cinemas e il Comune di Rimini.

Orario: dalle 15 alle 16.30 Info: 333 6535566 https://fellinimuseum.it/lab26/

venerdì 3 aprile

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. L’appuntamento della settimana:

>venerdì 3 aprile 2026

Marino Bonizzato

Marin ©azzeggi, Panozzo, 2026

in dialogo con Marco Moretti e Moreno Neri

letture di Angelo Trezza

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli

5 e 6 aprile 2026

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Mostra mercato dell’artigianato handmade

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!

Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore!

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro/

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it