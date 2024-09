Rimini: all’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia la benemerenza della Fondazione ISAL

Nella giornata di oggi, domenica 22 settembre, è stata conferita dal Presidente di Fondazione ISAL, William Raffaeli, l’attestato di benemerenza a U.N.C.I, Unione Nazionale Cavalieri d’Italia.

La prestigiosa cerimonia si è svolta nella cornice dell’hotel Litoraneo di Rimini e la benemerenza è stata consegnata “Per il prezioso e costante impegno a fianco di ISAL nel promuovere il diritto di cura delle persone affette da Dolore Cronico” alla Presidente Nazionale UNCI, Grande Ufficiale Maria Maddalena Buoninconti, al Vicepresidente Nazionale Ufficiale Pierlorenzo Stella e alla Presidente della sezione di Rimini, Ufficiale Addolorata Di Campi (anche membro del Cda della Fondazione ISAL).

Presenti, tra gli altri, Roberto Gamberini e Franco Stefani, membri del Cda dell’Associazione Amici di Isal odv.

Dichiara il presidente di ISAL, William Raffarli: “Sono profondamente onorato di consegnare questo importante riconoscimento che da valore al lavoro svolto in questi anni da UNCI. Vorrei personalmente ringraziare la presidente nazionale, Maria Maddalena Buoninconti, il vicepresidente Pierlorenzo Stella e la presidente della sezione di Rimini, Addolorata Di Campi, che oltre a far parte del nostro Cda, rappresenta una colonna portante della nostra Fondazione. Questo premio non è soltanto un riconoscimento, ma soprattutto un omaggio alla collaborazione tra noi attiva ormai da anni. Approfitto anche per ringraziare tutto il team della Fondazione ISAL, che ogni giorno si dedica con passione e determinazione a combattere il dolore cronico, una condizione che affligge milioni di persone nel mondo”.

UNCI sarà presente (come ogni anno dal 2018) nelle sue numerose sezioni sparse su tutto il territorio, nel sostegno dell’iniziativa “Cento Città contro il Dolore Cronico”, che inizierà il 5 ottobre per proseguire tutto il mese, nelle principali città italiane.

Fondazione ISAL

Isal nasce nel 1993 come Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche, con lo scopo di promuovere la formazione medica e la ricerca sul tema del dolore cronico. Dall’esperienza dell’Istituto ISAL nel 2007 nasce la Fondazione ISAL , che opera nella Ricerca sul dolore in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e numerosi Istituti di ricerca e università italiani e nel mondo. Dal 2009 la Fondazione organizza la Giornata Internazionale “Cento città contro il dolore” dedicata alla sensibilizzazione sociale e informazione ai cittadini sul tema del dolore cronico a cui aderiscono centinaia di associazioni e ospedali.

In copertina: Stella, Di Campo, Raffaelli, Buoninconti