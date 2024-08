Rimini, ’Area del Riuso’: i numeri della stazione ecologica Hera in via Nataloni

A quasi due anni dall’avvio del virtuoso punto di raccolta ‘Area del Riuso’, legato al progetto di Hera ‘Cambia il Finale’, si fa il punto sul box situato all’interno del centro di raccolta Hera di via Nataloni, dove si possono portare piccoli mobili e oggetti in buono stato che possono servire a qualcun altro, dando vita a un circolo virtuoso del rifiuto, nella logica di ‘Cambia il Finale’ e dell’economia circolare.

Un’iniziativa che, già l’anno scorso, aveva mostrato il suo potenziale virtuoso e i numerosi risultati positivi registrati fino a dicembre 2023. Risultati che si sono replicati anche nei primi 6 mesi del 2024.

Dal report fornito dagli uffici, infatti, emerge che, da gennaio a giugno 2024, l’Area del Riuso Nataloni ha ricevuto donazioni da parte di tanti cittadini, per un totale di 1.337 pezzi recuperati, corrispondenti a 1.640 kg. Una tendenza positiva che conferma un’attenzione particolare da parte dei riminesi, già evidenziata nel 2023. Dallo stesso report, infatti, emerge che in provincia di Rimini il progetto ‘Cambia il Finale’ ha permesso di raccogliere, grazie agli oltre 780 ritiri a domicilio (effettuati nel 2023), oltre 88 mila oggetti, pari a oltre 80 tonnellate di materiale.

L’ente partner sul territorio che, insieme ad Hera e Last Minute Market, che ha permesso di ottenere questo risultato, è la Cooperativa Sociale La Fraternità, che gestisce anche l’Area del Riuso, spin-off di ‘Cambia il Finale’, allestita sempre presso la stazione ecologica di via Nataloni a Rimini.

L’Area del Riuso funziona all’interno della stazione ecologica di via Nataloni, dove si possono portare piccoli mobili e oggetti in buono stato per dare il via a un circolo virtuoso del rifiuto.

L’Area del Riuso osserva gli stessi orari di apertura del centro di raccolta: martedì, giovedì e domenica dalle ore 8:30 alle 14:15, mercoledì e venerdì dalle ore 12:00 alle 17:45, e sabato con orario continuato dalle 8:30 alle 17:45.

Al suo interno, i cittadini possono portare beni integri e ancora utilizzabili, in particolare: mobili di piccole dimensioni, piccoli elettrodomestici, oggettistica e casalinghi, abbigliamento e scarpe, strumenti musicali e libri. Tutto ciò che verrà consegnato in questo spazio sarà a tutti gli effetti una donazione e, al momento della consegna, verrà compilata una documentazione per ricevuta.

Questo “circolo virtuoso del rifiuto” rientra nella logica di ‘Cambia il Finale’, promosso da Hera, il servizio che si attiva telefonando al Servizio Clienti Hera 800.999.500 (numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 8:00 alle 18:00) per fissare un appuntamento per il ritiro a domicilio degli oggetti ancora in buone condizioni.