Rimini, blitz della Polizia locale in hotel chiuso: tre denunciati per occupazione abusiva

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 luglio, la Polizia locale ha denunciato tre persone – due ragazzi e una ragazza – per occupazione abusiva all’interno di un hotel chiuso, nella zona sud della città.

L’intervento è scattato anche a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini. Gli agenti del nucleo di sicurezza urbana, insieme a due unità cinofile e a una pattuglia dei Carabinieri, hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’albergo, già noto alle forze dell’ordine per essere frequentato da persone che gravitano intorno al mondo della tossicodipendenza. Nonostante fosse stato già chiuso in passato, alcuni individui erano riusciti a forzare una finestra per rientrare nella struttura.

Durante l’operazione, i tre occupanti sono stati identificati e successivamente denunciati. Inoltre, dopo l’intervento, l’edificio è stato nuovamente chiuso e messo in sicurezza per impedire intrusioni.

Sempre nei giorni scorsi, la polizia locale è intervenuta nel centro storico, nella zona di via Castelfidardo, dove ha denunciato un uomo per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.