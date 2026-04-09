Rimini Blue Lab, il mare entra in città fino al 15 aprile

Entra nel vivo a Rimini il programma della Giornata del Mare e della Cultura Marinara – Rimini Blue Lab, con una settimana di appuntamenti che accompagnerà la città fino al 15 aprile tra attività didattiche, visite guidate, momenti divulgativi e iniziative aperte al pubblico. Il cuore dell’iniziativa è un percorso che unisce scienza, tradizioni marinare, tutela ambientale e valorizzazione del territorio, con un calendario diffuso che coinvolge scuole, famiglie, cittadini e operatori del settore.

Il programma si sviluppa in diversi punti simbolici della città, dal porto canale alla Darsena, passando per il Ponte di Tiberio, le spiagge di Marebello, Bellariva, San Giuliano Mare e Miramare, fino al Museo delle Conchiglie e della Marineria di Viserbella. Un itinerario che, come si legge nel comunicato, vuole offrire “un’occasione rinnovata per immergersi nel ‘cuore blu’ di Rimini, riscoprire i luoghi, le tradizioni e i saperi del mare, e riflettere sul suo valore come risorsa culturale, ambientale ed economica fondamentale per la comunità”.

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione di oltre 30 partner locali e propone un cartellone molto ampio. Tra gli appuntamenti principali ci sono le visite guidate al Mercato Ittico e agli attrezzi della pesca, curate dal biologo marino Gian Maria Balducci in collaborazione con la Cooperativa Lavoratori del Mare, ma anche le visite al Faro, aperte al pubblico venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile, oltre ai tour in barca tra le arcate del Ponte di Tiberio a cura dell’Associazione Marinando Rimini.

Spazio anche alle attività esperienziali e formative, con i laboratori didattici al Circolo Velico Riminese, la visita all’imbarcazione da regata “Pegaso” dello Yacht Club Rimini, l’apertura dei Cantieri Navali e del Museo E’Scaion di Viserbella, che custodisce una raccolta dedicata alle conchiglie del Mediterraneo e ai manufatti della piccola pesca. Un programma che punta a raccontare il mare non solo come paesaggio, ma come elemento identitario, culturale e produttivo.

Una delle giornate centrali sarà quella di venerdì 10 aprile, quando in Darsena gli studenti delle scuole primarie e secondarie assisteranno a un’esercitazione antincendio curata dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto, con dimostrazione della zattera autogonfiabile. A seguire è prevista anche un’azione di recupero dei rifiuti in mare, realizzata dall’Associazione Sub Rimini “Gian Neri” insieme alla Stazione Navale della Guardia di Finanza.

Il giorno più ricco sarà però sabato 11 aprile, quando Piazzale Boscovich diventerà il centro delle iniziative aperte alla città. Sarà infatti allestita un’area espositiva dedicata alla cultura e alla tutela del mare, con la presenza di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Club Nautico e Fondazione Piano Strategico. In questo spazio il pubblico potrà anche provare il simulatore di vela a terra, in un contesto pensato per avvicinare adulti e bambini alla dimensione educativa e pratica della vita sul mare.

Sempre sabato è in programma anche il Workshop di Marine Citizen Science dal titolo “Osservare e comprendere il mare con la scienza dei cittadini”, promosso dal Laboratorio Aperto Rimini-Tiberio in collaborazione con Rimini Blue Lab e curato da Fondazione CMCC e Università di Bologna – Dipartimento di Fisica e Astronomia. L’appuntamento è rivolto a cittadini, forze dell’ordine e operatori della comunità del mare e sarà accompagnato da un’uscita in mare di surfisti equipaggiati con sensori sulle tavole, per la raccolta di dati meteo-marini.

La giornata dell’11 aprile sarà anche quella dedicata alla celebrazione di San Francesco di Paola, Patrono della Gente di Mare italiana e Copatrono della città di Rimini, con un momento previsto alle ore 12 in Piazzale Boscovich alla presenza del Vescovo di Rimini. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, saranno inoltre aperte al pubblico per visite in piccoli gruppi le motovedette della Capitaneria di Porto e della Stazione Navale della Guardia di Finanza.

Ma il momento simbolicamente più forte dell’intera settimana sarà quello previsto alle ore 11 di sabato 11 aprile sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, dove è in programma il rilascio di una tartaruga marina a cura della Fondazione Cetacea, alla presenza di studenti di ogni ordine e grado. Si tratta dell’appuntamento più atteso del cartellone, sia per il suo valore educativo sia per il significato ambientale dell’iniziativa.

Come viene spiegato nel comunicato, “l’iniziativa – meteo permettendo – sarà preceduta da un momento divulgativo su biodiversità marina, minacce ambientali e comportamenti corretti per la tutela degli animali marini, confermando il valore educativo e simbolico di un gesto che ogni anno rinnova il legame profondo tra Rimini e il suo mare”.

Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza trova spazio anche l’Urban Trekking promosso da Rimini Blue Lab e condotto dalla guida turistica Elisa Fabbri. Si tratta di un percorso a piedi dedicato alla scoperta della marineria riminese, con tappe tra il lungomare di San Giuliano, i Cantieri Navali, la Darsena e il Museo Diffuso della Marineria. L’itinerario si concluderà al Capanno da pesca recentemente riqualificato, che proprio sabato 11 aprile sarà inaugurato come sede sperimentale del Rimini Blue Lab.

Il nuovo spazio, come viene sottolineato nella nota, viene presentato come “un nuovo spazio vivo e identitario, affacciato sull’acqua, dove la cultura del mare continua a prendere forma”. L’Urban Trekking si svolgerà dalle 15 alle 17, con ritrovo a Porta Galliana, ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria tramite form online sul sito del progetto. I posti disponibili sono 30.

La rassegna si concluderà mercoledì 15 aprile con le ultime uscite didattiche outdoor dedicate alle scuole dell’infanzia, all’interno del progetto “Dal bosco al mare: per un’educazione ecologica nella scuola dell’infanzia”, promosso in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico di Rimini e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.

Nel complesso, il programma conferma la volontà di Rimini Blue Lab – il laboratorio del Comune di Rimini dedicato alla cultura del mare e alla blue economy – di costruire attorno al mare non solo una proposta educativa, ma anche una narrazione civica e culturale capace di coinvolgere la città in modo trasversale.