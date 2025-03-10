Rimini, chiesto il rinvio a giudizio per il molestatore seriale di bus e treni

Era stato arrestato il 15 aprile del 2023 a Bologna dai carabinieri per gli abusi su una studentessa sulla linea 11 del capoluogo. E tornato libero subito dopo non aveva perso tempo ed ha aggredito di nuovo una ragazza. Lui è un 38enne originario di Palermo da tempo in carcere.

L’ultimo episodio era avvenuto la sera del 25 aprile del 2023 a Rimini mentre il treno stava percorrendo il tratto tra Riccione e Rimini in direzione di Bologna, il trentasettenne si è avvicinato alla ragazza, una 28enne originaria della Basilicata, che viaggiava da sola. L’ha afferrata per un braccio tentando di abusare di lei. Per fortuna nel vagone vi era un’altra passeggiera che è intervenuta in aiuto della ragazza. Era stata chiamata la Polizia.

Sull’autobus della linea 11, era stato invece identificato e denunciato grazie all’intervento dell’autista Tper.

A differenza di quanto accaduto dopo i fatti di Bologna, pochi giorni dopo le molestie avvenute in treno l’uomo finì in carcere. A distanza di poco meno di due anni da quei fatti il pm della Procura di Rimini Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per il soggetto che però risulta irreperibile.