“Rimini, come stai?” A Viserbella un confronto pubblico sulla crisi della città

L’iniziativa è organizzata dal gruppo di confronto civico che anima E’Tendoun, il tendone che ospiterà gli eventi natalizi di Viserbella.

“Rimini sta vivendo una trasformazione epocale, senza precedenti. L’intera industria turistica sta scomparendo portando nell’abisso l’economia della città. Mentre aumenta il divario sociale, con la città sotto attacco di speculatori e criminalità organizzata, la politica appare distante dalla quotidianità dei suoi cittadini. La domanda che nessuno vuole fare è sempre la stessa: Rimini, come stai?

Ne parliamo il 16 dicembre alle 15.00, presso la tensostruttura E’Tendoun – bagno 53 di Rimini Nord (Viserbella).

Con Roberto Biagini affronteremo due temi centrali: il cambio di destinazione d’uso e le spiagge. Il primo è un tema rilevante per Rimini, soprattutto nelle zone nord e sud, trasformate da una serie di sentenze del TAR Emilia-Romagna dal 2021 al 2025, sulle quali l’Amministrazione non ha mai aperto un dibattito pubblico. Quali conseguenze ci sono per gli albergatori con strutture marginali? Perché non se ne discute in Consiglio comunale? Il secondo tema riguarda le concessioni scadute e il futuro del Piano Spiaggia: che ne sarà delle aree più fragili dal punto di vista idrogeologico, come Rimini Nord? E quale spazio verrà garantito alle spiagge libere richieste da un numero crescente di turisti stranieri?

Giammaria Zanzini affronterà quattro questioni che riguardano la crisi del commercio e il futuro dei quartieri: il valore del pluralismo distributivo; i fattori che hanno trasformato in peggio le nostre abitudini di consumo; le ricadute su Rimini e le sue attività; le possibili risposte attraverso nuovi modelli di prossimità e rigenerazione urbana, come gli Hub urbani. L’obiettivo è comprendere fino in fondo quanto la crisi commerciale abbia inciso sull’identità della città.

Andrea Delbianco analizzerà un modello economico in profonda crisi, illustrando le cause, le circostanze e le possibili strategie per avviare una vera discontinuità rispetto alle scelte del passato. Verrà proposto un focus sugli strumenti che potrebbero favorire una ripartenza reale e non solo annunciata.

Con Davide Grassi l’attenzione sarà puntata sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel territorio riminese. Un confronto senza filtri su ciò che accade davvero: segnali, dinamiche, complicità e silenzi che permettono a certe presenze di radicarsi. Un’occasione per comprendere, difendersi e costruire una comunità più consapevole.

Un incontro pensato per chi vuole guardare Rimini con occhi sinceri e discussione libera, fuori dagli schemi e dalle narrazioni ufficiali.

Perché Rimini merita un altro futuro. E dobbiamo scriverlo insieme.

Ti aspettiamo.”